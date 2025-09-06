- SOL Strategies ist das erste mit Solana verbundene Treasury-Unternehmen, das ein Nasdaq-Listing erhält. Der Handel startet am 9. September 2025 unter dem Ticker STKE. Neben der Nasdaq bleibt die Aktie auch an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel HODL gelistet. OTCQB-Aktien mit dem Symbol CYFRF werden automatisch in die Nasdaq-Notierung überführt.
- Das Listing steht noch unter dem Vorbehalt der SEC-Genehmigung der Form 40-F Registration Statement. Leah Wald, CEO von SOL Strategies, betonte, dass der Schritt die Liquidität für Aktionäre erhöhe und neue Zugänge für institutionelles Kapital in das Solana-Ökosystem schaffe. Mit dem Nasdaq-Listing will das Unternehmen sein Geschäft mit Validator-Operationen ausbauen und seine Rolle als Tor für institutionelle Investoren in Solana stärken.
- Laut CoinGecko hält SOL Strategies rund 0,68 Prozent des gesamten Solana-Angebots (370.420 SOL). Der Bestand, ursprünglich für 62 Millionen US-Dollar erworben, ist inzwischen etwa 75 Millionen US-Dollar wert und brachte zusätzlich 13 Millionen US-Dollar an Rendite durch Staking. Nach der Ankündigung stieg der Solana-Kurs kurzfristig auf 210 US-Dollar, bevor er sich bei rund 205 US-Dollar einpendelte.
- SOL Strategies begann als Cypherpunk Holdings, einem 2018 gegründeten kanadischen Investmentunternehmen im Bereich Blockchain und Kryptowährungen. Mit der strategischen Neuausrichtung auf Solana vollzog das Unternehmen im September 2024 offiziell den Markenwechsel zu SOL Strategies. Geleitet wird das Unternehmen von Leah Wald, einer erfahrenen Krypto-Managerin, die zuvor als Mitgründerin und CEO von Valkyrie Investments tätig war und dort über 1,3 Milliarden US-Dollar Assets under Management aufgebaut hat.
- Solana ist eine Hochleistungs-Blockchain, die 2020 gestartet wurde mit Fokus auf eine extrem schnelle Transaktionsverarbeitung und niedrige Gebühren. Es ist damit besonders attraktiv für DeFi-Anwendungen, NFTs und Web3-Projekte. In den vergangenen Jahren hat sich Solana trotz technischer Rückschläge wie Netzwerkausfällen zu einem der größten und dynamischsten Krypto-Ökosysteme entwickelt.
