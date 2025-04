EOS: Layer-1 nach Rebranding in Vaulta stärkster Altcoin

Das Altcoin-Urgestein EOS schiebt sich nach einem Rebranding in Vaulta in den letzten sieben Tagen an die Spitze der Top 100 Kryptowährungen.