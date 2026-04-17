App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus sichern
Registrieren, einzahlen & Bonus kassieren.
2.61 T $
Hyperliquid-Kurs44.37 $-2.03%
Bitcoin-Kurs75,895.00 $1.41%
Ethereum-Kurs2,359.81 $0.55%
XRP-Kurs1.45 $2.60%
BNB-Kurs632.36 $1.39%
Solana-Kurs88.99 $4.24%
TRON-Kurs0.324846 $-0.26%
Dogecoin-Kurs0.098819 $2.60%
Cardano-Kurs0.258002 $3.15%
Zcash-Kurs337.78 $-0.85%
Chainlink-Kurs9.53 $2.36%
Official Trump-Kurs3.02 $4.12%
Pi Network-Kurs0.181482 $6.70%
Trägt der Stablecoin-Anbieter eine Mitschuld? 

Drift-Hack: Klage gegen Circle nach 280-Millionen-Debakel

Nach dem 280-Millionen-Hack bei Drift wird Kritik an Circle laut. Investoren werfen dem Unternehmen vor, Transaktionen nicht gestoppt zu haben.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs75,895.00 $1.41 %
Bitcoin kaufen
Circle CEO Jeremy Allaire

Beitragsbild: picture alliance

 | Circle CEO Jeremy Allaire

Nach dem spektakulären Hack des DeFi-Protokolls Drift Anfang April, bei dem rund 280 Millionen US-Dollar entwendet wurden, ist eine Sammelklage gegen Stablecoin-Emittent Circle eingereicht worden. Kläger ist ein Investor, der Circle vorwirft, nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben, obwohl ein Großteil der gestohlenen Gelder über die eigene Infrastruktur transferiert wurde.

Hätte Circle eingreifen können?

Laut Klageschrift soll Circle nicht angemessen reagiert und die Transaktionen trotz mehrstündiger Abwicklung nicht gestoppt haben. “Diese Verluste wären nicht entstanden oder deutlich geringer ausgefallen, hätte Circle rechtzeitig gehandelt”, heißt es.

Demnach habe Circle die unrechtmäßige Nutzung der Gelder ermöglicht und dabei fahrlässig gehandelt. Entscheidend dürfte die Frage sein, ob Circle technisch in der Lage gewesen wäre, die Transfers zu unterbrechen. In der Klage wird darauf verwiesen, dass das Unternehmen in einem anderen Fall kurz zuvor mehrere Wallets eingefroren hatte.

Lest auch
Meinungs-ECHO Hat Nordkorea den Krypto-Space unterwandert?

Der Fall berührt eine zentrale rechtliche Grauzone im Krypto-Sektor. Zwar verfügen Anbieter wie Circle über technische Kontrollmöglichkeiten, gleichzeitig fehlt häufig eine klare rechtliche Grundlage für Eingriffe in laufende Transaktionen.

Was über den Hack auf Drift bekannt ist und welche Folgen der Angriff für weitere Solana-Anwendungen hat, erfahrt ihr in diesem Artikel: Der Drift-Hack wird zur Belastungsprobe für Solana: Kann das Netzwerk den Test bestehen?

Empfohlenes Video
US-Aktien kurz vor Allzeithoch – ziehen Bitcoin & Altcoins jetzt nach?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Krypto in DACHSo treibt die Deutsche Börse die Krypto-Adoption in Deutschland voran
Eine Bitcoin-Münze vor einem Kerzen-Chart.
KursanalyseBitcoin-Kurs: Gelingt den Bullen der Ausbruch?
XRP-Münzen vor Chart-Candles
On-Chain-AnalyseXRP-Kurs legt zu – diese Zone könnte den Kurs drehen
MemeCore
3.67 $
28.31%
RaveDAO
18.08 $
26.97%
JUST
0.064421 $
10.63%
Ethena
0.113206 $
9.84%
Arbitrum
0.129903 $
9.11%
Jupiter
0.186958 $
8.59%
Aave
115.22 $
8.09%
Pi Network
0.181482 $
6.70%
Aptos
0.990731 $
6.34%
Kaspa
0.035222 $
5.78%
Provenance Blockchain
0.011109 $
-8.44%
Hyperliquid
44.37 $
-2.03%
Rain
0.007691 $
-2.01%
Zcash
337.78 $
-0.85%
Ondo US Dollar Yield
1.12 $
-0.70%
Render
1.87 $
-0.64%
Bitget Token
1.90 $
-0.63%
LEO Token
10.10 $
-0.47%
Beldex
0.079965 $
-0.47%
PAX Gold
4,782.88 $
-0.42%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren