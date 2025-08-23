- Die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole, in der der Fed-Chef eine Zinssenkung im September in Aussicht stellte, löste am Krypto-Markt eine Welle neuer Allzeithochs aus.
- Allen voran Ethereum: Die zweitgrößte Kryptowährung kletterte unmittelbar nach Powells Worten auf ein neues Rekordniveau von knapp 4.900 US-Dollar.
- Auch der Binance Coin BNB zog nach und markierte ein neues Allzeithoch, wobei die Marke von 900 US-Dollar nur um wenige Cent verfehlt wurde.
- Unter den Top-Coins mit einer Marktkapitalisierung von über vier Milliarden US-Dollar konnte zudem der OKB-Token der Börse OKX auf ein neues Hoch bei 255 US-Dollar zulegen – ein Plus von mehr als 330 Prozent innerhalb von zwei Wochen.
- Abseits einiger Ether-gekoppelter Token ist der Memecoin Troll der nächstgrößere ATH-Coin. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 265 Millionen US-Dollar rangiert er aktuell auf Platz 282 der größten Kryptowährungen.
- Unter den Top-1.000-Coins, die jüngst ein neues Allzeithoch erreicht haben, folgen außerdem nach Marktkapitalisierung absteigend: SVL Slash Vision Labs, Centrifuge, Rujira, Conscious, Pythia, Ridges AI und Safecoin.
- Viele der Krypto-Schwergewichte liegen dagegen noch deutlich unter ihren bisherigen Rekordständen. Welche Kursprognosen führende KI-Modelle wie ChatGPT und Claude für Bitcoin, Ethereum, Ripple und Solana für dieses Jahr aufstellen, lest ihr hier: ChatGPT, Claude und mehr: So bullish sind Top-KIs auf Bitcoin und Co.
Empfohlenes Video
Altcoin-Season: Warum die meisten falsch liegen
Quellen
Übersicht der ATH-Coins | Coingolive
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+