Während die globalen Zuflüsse in digitale Anlageprodukte 2025 nur knapp unter dem Rekordjahr lagen, verzeichnete Deutschland die deutlichste Trendwende bei Krypto-Kapitalflüssen.

Digitale Anlageprodukte im Bereich digitaler Vermögenswerte haben das Jahr 2025 mit globalen Zuflüssen von insgesamt 47,2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das geht aus einem Bericht von CoinShares hervor, der BTC-ECHO vorliegt.

Demnach blieb das Volumen nur knapp unter dem Rekordwert von 48,7 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2024.

Regional dominierten weiterhin die USA mit kumulierten Zuflüssen von 47,2 Milliarden US-Dollar im Jahresverlauf 2025, was einem Rückgang von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das deutlichste Wachstum kam jedoch aus Deutschland. Hier beliefen sich die Zuflüsse auf 2,5 Milliarden US-Dollar, nachdem 2024 noch Abflüsse von 43 Millionen US-Dollar verzeichnet worden waren.

In Deutschland haben digitale Assets im Jahr 2025 einen höheren Stellenwert I Quelle: CoinShares

Auch Kanada vollzog eine klare Trendwende mit Zuflüssen von 1,1 Milliarden US-Dollar nach Abflüssen von 603 Millionen US-Dollar im Vorjahr. In der Schweiz stiegen die Zuflüsse moderat um 11,5 Prozent auf 775 Millionen US-Dollar.

Auf Produktebene zeigte sich eine deutliche Verschiebung. Bitcoin verzeichnete 2025 einen Rückgang der Zuflüsse um 35 Prozent auf 26,9 Milliarden US-Dollar. Parallel flossen infolge rückläufiger Kurse 105 Millionen US-Dollar in Short-Bitcoin-Anlageprodukte, deren verwaltetes Vermögen mit 139 Millionen US-Dollar jedoch weiterhin begrenzt blieb.

Ethereum wies mit Zuflüssen von 12,7 Milliarden US-Dollar das stärkste Wachstum auf und legte im Jahresvergleich um 138 Prozent zu. Auch XRP und Solana verbuchten kräftige Zuwächse mit Anstiegen um 500 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar beziehungsweise um 1000 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Die übrigen Altcoins verzeichneten hingegen einen Rückgang der Zuflüsse um 30 Prozent auf 318 Millionen US-Dollar.

