XRP zeigt wieder Stärke, während sich die Marktstimmung verbessert. Gleichzeitig liefert die Struktur im Hintergrund Hinweise darauf, wie sich die Bewegung weiterentwickeln könnte.

Der XRP-Kurs zeigt sich nach einer längeren Schwächephase wieder deutlich stabiler. Mit der verbesserten Marktstimmung kehrt Bewegung in den Markt zurück. Gleichzeitig entsteht im Hintergrund eine Struktur, die nicht nur Chancen bietet, sondern auch neue Risiken mit sich bringt.

XRP profitiert von besserer Marktstimmung

Der XRP-Kurs baut weiter Aufwärtsdruck auf und notiert knapp unter 1,40 US-Dollar. Die Bewegung ist vor allem auf die veränderte Stimmung im Kryptomarkt zurückzuführen. Nach Wochen und Monaten im Angstbereich zeigt sich eine klare Verbesserung. Der Fear and Greed Index hat sich zuletzt wieder in den neutralen Bereich bewegt, was auf eine spürbare Entspannung im Sentiment hindeutet.

Auslöser dafür sind die positiven Entwicklungen im aktuellen Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran. Die Bereitschaft zu Gesprächen sorgt dafür, dass sich die Risikowahrnehmung am Markt verändert. Kapital zieht sich nicht mehr so stark zurück, sondern beginnt wieder vorsichtig in Risikoassets zu fließen.

XRP reagiert auf diese Veränderung besonders sensibel. Der Kurs profitiert davon, dass sich die Marktteilnehmer wieder aktiver positionieren, ohne dass dabei bereits Euphorie entsteht. Genau diese Phase ist entscheidend, da sie häufig die Grundlage für stabilere Aufwärtsbewegungen bildet.

Gleichzeitig zeigt sich, dass der Verkaufsdruck aus den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen hat. Viele kurzfristige Marktteilnehmer wurden in den vorherigen Rücksetzern aus dem Markt gedrängt. Das reduziert das Angebot auf der Verkaufsseite und erleichtert es dem Kurs, sich nach oben zu bewegen, sobald neue Nachfrage entsteht.

Ein Blick auf die Orderflow-Daten zeigt, dass sich die Struktur der Bewegung verändert. Das Derivatevolumen steigt und entfernt sich zunehmend vom Spotvolumen. Gleichzeitig zieht die Funding Rate an. Damit werden verstärkt Long-Positionen aufgebaut.

Noch bewegt sich diese Entwicklung im Rahmen. Eine klare Überhitzung ist nicht zu erkennen. Dennoch verschiebt sich die Dynamik zunehmend in Richtung gehebelter Positionen. Genau das macht die Bewegung anfälliger, da sie weniger durch echte Nachfrage gestützt ist.

On-Chain-Daten liefern ein ergänzendes Bild. Die Aktivität großer Marktteilnehmer zeigt eine deutliche Veränderung. Während des XRP-Hochs zu Jahresbeginn lag die Aktivität institutioneller Investoren auf einem Maximum. Im Nachhinein erwies sich diese Phase als klassische Distributionszone. Beim starken Rücksetzer Anfang Februar kam es dagegen zu einem deutlichen Anstieg großer Transaktionen. Diese Bewegung deutet auf eine Kombination aus Panikverkäufen und gezielter Akkumulation hin.

Seitdem ist die Aktivität großer Marktteilnehmer deutlich zurückgegangen. Das spricht für eine Phase, in der sich der Markt neu sortiert. Geringe Aktivität, kombiniert mit sinkendem Volumen, deutet häufig auf eine Kompression hin. In solchen Phasen baut sich Druck auf, der sich später in einer stärkeren Bewegung entlädt.

Transaktionen der XRP-Institutionellen / Quelle: Santiment

Zusätzlichen Rückenwind liefert die fundamentale Entwicklung im Netzwerk. Die Integration von Zero-Knowledge-Technologie in das XRP Ledger zielt darauf ab, institutionellen Investoren den Zugang zu erleichtern. Transaktionen können künftig vertraulich abgewickelt werden, ohne auf regulatorische Anforderungen verzichten zu müssen.

Diese Entwicklung adressiert einen zentralen Punkt für institutionelle Investoren. Datenschutz und Compliance gelten als entscheidende Hürden für den Einstieg in öffentliche Blockchains. Die neue Infrastruktur könnte diese Barrieren reduzieren und langfristig zusätzliche Nachfrage ermöglichen.

XRPL integrates Zero-Knowledge Proofs (ZKP) to unlock institutional adoption:



– Validates transactions without exposing sensitive data.

– Meets corporate confidentiality standards.

– Uses off-chain computation for efficiency.



This removes a key barrier for enterprise financial… pic.twitter.com/DNZl2Rg4g8 — BeInCrypto (@beincrypto) April 15, 2026

XRP-Kurs: Diese Zone bleibt entscheidend

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Unterseite relevant. Die Liquidation Heatmap zeigt, dass sich im Bereich um 1,30 US-Dollar das größte Liquidierungscluster befindet. In dieser Zone liegt viel Liquidität, die bei einer Bewegung nach unten abgeholt werden kann. Gerade in einer Struktur, die zunehmend vom Derivatemarkt geprägt ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass solche Bereiche getestet werden. Ein Rücksetzer in diese Zone wäre daher keine Überraschung, sondern würde sich in das aktuelle Bild einfügen.

XRP-Kurs und Liquidation-Heatmap / Quelle. CoinAnk

Auf der Oberseite bleibt der Aufwärtsimpuls intakt. Gleichzeitig zeigt die Kombination aus steigender Funding Rate, wachsendem Derivatevolumen und rückläufiger On-Chain-Aktivität, dass sich die Bewegung in einer sensiblen Phase befindet.

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