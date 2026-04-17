Bitcoin-Kurs stolpert – Altcoins schießen zweistellig nach oben

Bitcoin kommt nicht weiter, während kleinere Altcoins zweistellig zulegen. Rückenwind liefern starke US-Börsen und geopolitische Entwicklungen.

Bitcoin lässt die Woche offenbar ohne größere Ausschläge ruhig ausklingen. Mit aktuell 74.700 US-Dollar fällt die größte Kryptowährung minimal um 0,5 Prozent nach hinten. Die Marke von 76.000 US-Dollar, an der der BTC-Kurs noch am Dienstag gescheitert war, bleibt weiter das nächste Etappenziel. Ethereum gibt derweil leicht nach und handelt bei etwa 2.400 US-Dollar, liegt auf Wochensicht jedoch rund sechs Prozent im Plus.

Makro gibt Rückenwind

Positive Signale aus dem Makroumfeld sorgen wieder für etwas Auftrieb. S&P 500 und Nasdaq haben neue Allzeithochs erreicht, der Nasdaq verzeichnet mit zwölf Gewinntagen in Folge die längste Serie seit 2017. Auslöser sind anhaltende Hoffnungen auf eine Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den USA und Iran sowie ein mögliches Abkommen zwischen Israel und dem Libanon.

Altcoins drehen auf

Im Altcoin-Segment verschiebt sich Kapital zunehmend in kleinere Projekte. ORDI steigt um 178 Prozent, SIREN um 123 Prozent und SATS um 74 Prozent. Auch PNUT und NEIRO verzeichnen deutliche Zugewinne. Die Entwicklung deutet auf eine Rotation in risikoreichere Marktsegmente hin.

Einzelne Projekte legen nach neuen Ankündigungen deutlich zu. Celestia steigt nach der Veröffentlichung einer neuen Roadmap um 25 Prozent und stellt unter anderem schnellere Blockzeiten in Aussicht. DRIFT steigt um 15 Prozent, nachdem eine Finanzierungsrunde über 147,5 Millionen US-Dollar bekannt wurde.

Der Fear-&-Greed-Index signalisiert mit 21 Punkten weiterhin “Extreme Fear”, trotz stabiler Kurse und positiver Impulse aus dem makroökonomischen Umfeld.

Du möchtest die aktuellen Einstiegskurse am Krypto-Markt nutzen? Bei Coinbase erhältst du aktuell 30 Euro in Bitcoin, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Empfohlenes Video US-Aktien kurz vor Allzeithoch – ziehen Bitcoin & Altcoins jetzt nach?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden