Bitcoin dreht auf – Nasdaq auf Rekordhoch

Der Krypto-Markt zieht an: Bitcoin klettert auf ein Monatshoch, während US-Tech-Indizes neue Allzeithochs erreichen.

Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung zur Wochenmitte beruhigt sich der Krypto-Markt am Donnerstagmorgen spürbar. Bitcoin notiert aktuell bei rund 75.000 US-Dollar, nachdem der Kurs im Vortagshandel kurzzeitig auf etwa 76.000 US-Dollar gestiegen war.

Auslöser der Aufwärtsbewegung war ein ausgeprägter Short-Squeeze. Laut Daten von Coinglass wurden zu Anfang der Woche Short-Positionen im Volumen von rund 530 Millionen US-Dollar liquidiert, etwa 80 Prozent davon auf der Short-Seite. Die größte Einzelliquidation auf Binance lag bei über 8,4 Millionen US-Dollar.

Verstärkt wurde die Marktbewegung durch schwächer als erwartete US-Erzeugerpreise sowie Hoffnungen auf eine zeitnahe Entspannung im Iran-Krieg. Derweil erreichten die US-Aktienmärkte neue Höchststände. Der Nasdaq Composite stieg auf ein Allzeithoch von 24.016 Punkten, während der S&P 500 mit 7.022 Punkten ebenfalls einen Rekordstand markiert.

Altcoins legen zu

Ethereum handelt aktuell bei rund 2.371 US-Dollar und liegt auf Wochensicht mit etwa 8 Prozent im Plus. Auch andere große Kryptowährungen zeigen moderate Zugewinne: Solana notiert bei rund 85 US-Dollar, BNB bei etwa 625 US-Dollar, XRP bei 1,39 US-Dollar und Dogecoin bei rund 0,0954 US-Dollar.

Im Altcoin-Segment fallen einzelne Ausreißer auf. Zu den stärksten Gewinnern zählen DeXe mit einem Plus von rund 20 Prozent sowie Siren mit etwa 14 Prozent. Auch Aave, Morpho und Cardano verzeichnen Zugewinne. Auf der Verliererseite stehen unter anderem RaveDAO mit einem Rückgang von über 30 Prozent sowie JUST mit rund 12 Prozent Minus. Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei rund 2,6 Billionen US-Dollar.

Welche Kursmarken jetzt für Bitcoin entscheidend sind und ob der Verkaufsdruck bereits abgebaut wurde, erfahrt ihr in diesem Artikel: Bitcoin-Kurs: Niemand achtet darauf – genau das ist die Chance

Du möchtest die aktuellen Einstiegskurse am Krypto-Markt nutzen? Bei Coinbase erhältst du aktuell 30 Euro in Bitcoin, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Empfohlenes Video US-Aktien kurz vor Allzeithoch – ziehen Bitcoin & Altcoins jetzt nach?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden