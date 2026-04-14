Bitcoin-Markt dreht auf: BTC wieder über 75.000 US-Dollar

Der Krypto-Markt erlebt einen Aufschwung. Im Zuge möglicher Annäherungen von Iran und USA steigen die Kurse an den Märkten.

Der Bitcoin- und Krypto-Markt dreht zum Nachmittag des 14. April deutlich auf. Auf Tagessicht notiert Bitcoin (BTC) 5,4 Prozent im Plus. Mit 9,1 Prozent Tagesplus stiehlt aber die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, Ethereum, den Top-10-Coins die Show. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert ETH bei 2.384 US-Dollar und Bitcoin bei 75.216 US-Dollar.

Entspannung im Iran-Konflikt treibt Krypto-Markt an

Hintergrund ist steigender Optimismus an den Finanzmärkten über ein Ende des Iran-Konflikts. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, sind die Konfliktparteien USA und Iran gleichermaßen an einer Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen interessiert. Dieses Interesse unterstreicht Teheran mit einer Pause von Schiffslieferungen durch die von den USA blockierte Straße von Hormus.

“Sollte der Iran die Lieferungen tatsächlich aussetzen, wäre dies ein Zeichen dafür, dass seine Regierung eine Deeskalation anstrebt und eine Wiederaufnahme des Krieges vermeiden will”, sagt Rachel Ziemba, Senior Fellow am Center for a New American Security, gegenüber Bloomberg. “Eine Aussetzung der Lieferungen würde die Versorgungsengpässe auf dem Ölmarkt vorübergehend verschärfen, doch die globalen Märkte würden sich wahrscheinlich eher auf die Aussicht auf eine Einigung konzentrieren als auf die kurzfristigen Engpässe.”

Der Preis für ein Barrel Rohöl fiel infolge der Nachrichten auf aktuell 95 US-Dollar.

Strategy heizt Bitcoin an

Auch die Rekordnachfrage nach der Strategy-Vorzugsaktie Stretch treibt derzeit den Bitcoin-Kurs und sorgt für massive Short-Liquidierungen. STRC unterscheidet sich deutlich von der Stammaktie MSTR. Das Papier richtet sich nicht an Anleger, die maximalen Hebel auf den Bitcoin-Kurs suchen, sondern an Investoren, die laufende Erträge wollen.

Stretch ist eine Vorzugsaktie mit monatlicher Dividende, deren Rendite aktuell annualisiert bei 11,50 Prozent liegt. Zugleich ist das Produkt so konstruiert, dass der Kurs möglichst nah am Nennwert von 100 US-Dollar bleibt. Um dieses Ziel zu erreichen, passt Strategy die Dividende regelmäßig an.

Wer jetzt einsteigen will, erhält aktuell bei Coinbase 30 Euro in Bitcoin.

Empfohlenes Video KI außer Kontrolle – Gefahr für Krypto?

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden