Bewertung von Standard and Poor's DeFi erreicht “Meilenstein”: Erstes Credit Rating für Stablecoin-Emittent Sky

Erstmals wurde mit Sky nun die Kreditwürdigkeit eines DeFi-Protokolls von einer traditionellen Rating-Agentur bewertet. Diese Risiken lauern.

Johannes Dexl
Ethereum-Kurs4,626.31 $7.58 %
  • S&P Global Ratings hat Krypto-Gigant Sky (ehemals Maker) ein Credit Rating von B- (stabiler Ausblick) zugewiesen. Dies ist ein Novum: Noch nie wurde ein DeFi-Protokoll von einer großen Rating-Agentur des traditionellen Finanzsystems bewertet.
  • Das Ethereum-basierte Protokoll gibt den USDS-Stablecoin aus. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,1 Milliarden US-Dollar liegt USDS in seiner Größe nur hinter USDT, USDC und USDe.
  • Jonathan Manley, S&P’s Global Head of Market Outreach, nannte das Rating einen “bedeutenden Meilenstein”, der zu mehr Transparenz bei DeFi beitragen wird.
  • Standard & Poor’s arbeitet derzeit daran, seine Abdeckung von Blockchain-basierten Finanzprodukten auszuweiten. Kürzlich wurden bereits Tokenized Treasury Funds und Blockchain-Hypothekenverbriefungen bewertet.
  • Das separate Stablecoin Stability Assessment von S&P bewertet die Fähigkeit von USDS zur Aufrechterhaltung des US-Dollar-Pegs auf einer Fünf-Punkte-Skala mit 4 (eingeschränkt).
  • S&P wies dabei auf die Hauptrisiken hin, die einen Ausfall auslösen könnten. Dazu zählen Abhebungen von Einlegern, die die verfügbare Liquidität übersteigen, und Kreditverluste, die das verfügbare Kapital übersteigen. Der Bewertung zufolge verfügt das Protokoll mit einer risikobereinigten Eigenkapitalquote von 0,4 Prozent (Stand: 27. Juli) über einen begrenzten Reservepuffer zur Deckung potenzieller Kreditverluste.
  • Zudem wurde auf eine hohe Einlegerkonzentration, eine zentralisierte Verwaltung, die Abhängigkeit vom Gründer und regulatorische Unsicherheit hingewiesen.
  • S&P Global hat sein Stablecoin Stability Assessment im Dezember 2023 gelauncht. Circle wird mit 2 (stark) und Tether – analog zu Sky – mit 4 bewertet.
  • Das erstmalige Rating der Kreditwürdigkeit eines DeFi-Protokolls unterstreicht die zunehmende Überschneidung zwischen der traditionellen Finanzwelt und dem Krypto-Markt.
Quelle

