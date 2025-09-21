- Laut Bloomberg wurde die Krypto-Börse Crypto.com Opfer der Hackergruppe Scattered Spider. Die Angreifer nutzten Social-Engineering-Methoden, um über Mitarbeiterkonten in Systeme der Börse einzudringen.
- Unter den Beteiligten war auch der 18-jährige Noah Urban, der als führende Figur der Gruppe gilt. Scattered Spider wird für zahlreiche Angriffe auf große Unternehmen verantwortlich gemacht, darunter die Hotel- und Kasinokette MGM Resorts.
- Brisant: Crypto.com informierte die betroffenen Kunden nicht über den Vorfall. Öffentlich bekannt wurde der Angriff erst durch die Bloomberg-Recherche. Blockchain-Analyst ZachXBT warf dem Unternehmen vor, den Vorfall vertuscht zu haben.
- Mittlerweile gab Crypto.com den Vorfall zu. Die Attacke habe “eine kleine Zahl von Nutzern” betroffen. Nach Angaben der Börse seien jedoch keine Kundengelder entwendet worden.
- Die Attacke fiel in eine Phase, in der Crypto.com seine Expansion forcierte und neue Partnerschaften – unter anderem mit Trump Media & Technology Group – bekanntgab. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die Börse nach eigenen Angaben 1,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und erzielte dabei einen Gewinn von einer Milliarde US-Dollar.
- Im Krypto-Space kommen Attacken auf größe Börsen immer wieder vor. Im Mai hatte Coinbase einen ähnlichen Vorfall erlebt. Über bestochene Mitarbeiter erlangten Angreifer Zugriff auf Daten von schätzungsweise 70.000 Kunden. Gelder wurden aber nicht entwendet.
- Anders beim größten Hack der Geschichte auf Bybit im Februar, als der Krypto-Börse 1,4 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden.
- Und auch Privatanleger erwischt es immer wieder. Zuletzt hatte ein Mann durch eine kleine Unachtsamkeit 2.000 Bitcoin (200 Millionen US-Dollar) an die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus verloren, der wohl teuerste Klick der Welt.
Sicher handeln könnt ihr hingegen auf Bitpanda. Die Krypto-Börse ist EU-zertifiziert u erfüllt regulatorische Standards.
Empfohlenes Video
Was WIRKLICH mit Bitcoin passiert, wenn die Wall Street einsteigt
Quellen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+