- Der Deal ist fix. Donald Trumps Medienunternehmen steigt in den Börsen-Token Cronos (CRO) ein. Wie aus einer Presseerklärung hervorgeht, erwirbt Trump Media insgesamt 684,4 Millionen CRO im Gegenwert von 105 Millionen US-Dollar.
- Damit hält die Firma, die auch hinter der Social Media Plattform Truth Social steht, zwei Prozent der Gesamtumlaufmenge. In weiteren Akquisitionen sollen zusätzlich 19 Prozent hinzukommen.
- Den Deal finanziert das Medienunternehmen zur Hälfte aus Barmitteln. Die restlichen 50 Prozent erhält Crypto.com in Form von Aktien, die allerdings frühstens ab einer Haltefrist von 12 Monaten stufenweise veräußert werden dürfen.
- Die erworbenen CRO will Trump Media auf Crypto.com staken, um zusätzliche Renditen zu erwirtschaften.
- Auf beiden Seiten ist man voll des Lobes, ob des abgeschlossenen Deals. Trump Media CEO Devin Nunes sagt: “Wir sind davon überzeugt, dass CRO enormes Potenzial hat, sich als vielseitiger Utility-Token und als überlegene Form des sicheren und schnellen Zahlungs- und Geldtransfers zu verbreiten, und wir freuen uns, diesen innovativen Vermögenswert in unsere Bilanz aufzunehmen.”
- Crypto.com-CEO Kris Marszalek: “Dies ist der erste von vielen Schritten, um Nutzen und Wert für CRO und die Cronos-Blockchain zu schaffen.”
- Kurstechnisch konnte CRO aus dem Abschluss der Akquisition bislang kein Kapital schlagen. Zum Zeitpunkt des Schreibens steht der Token bei 0,26 US-Dollar und verzeichnet damit einen Rückgang um knapp 30 Prozent im Vergleich zur Bekanntgabe des Deals.
- Über den Deal taucht die Familie des US-Präsidenten noch tiefer in die Krypto-Branche ein – auch zum finanziellen Vorteil Trumps. Wie das Wall Street Journal berichtet, soll das Vermögen des Republikaners mittlerweile zum größten Teil aus seinen Anteilen an World Liberty Financial bestehen. Kritiker werfen dem Präsidenten deshalb Selbstbereicherung vor.
