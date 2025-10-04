App herunterladen
In der Galaxy Wallet Samsung integriert Coinbase – 75 Millionen Nutzer können Krypto kaufen

Samsung und Coinbase vertiefen ihre Partnerschaft: Rund 75 Millionen Galaxy-Nutzer in den USA können künftig Kryptowährungen direkt über die Samsung Wallet kaufen. Eine weltweite Einführung ist geplant.

Dominic Döllel
Nahaufnahme eines Samsung-Smartphones, auf dessen Bildschirm das Samsung- und das Coinbase-Logo vor einem dunklen Hintergrund zu sehen sind.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Coinbase und Samsung bringen die Krypto-Adoption voran
  • Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat seine Kooperation mit der US-amerikanischen Krypto-Börse Coinbase erweitert. Ab sofort können rund 75 Millionen Galaxy-Nutzer in den Vereinigten Staaten Kryptowährungen direkt über die Samsung Wallet erwerben. Coinbase gab die neue Funktion am gestrigen 3. Oktober bekannt.
  • Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Galaxy-Kunden kostenlosen Zugang zu “Coinbase One”, einem Abonnementdienst, der gebührenfreien Handel, erhöhte Staking-Rewards und Schutz bei unautorisierten Zugriffen auf Konten bietet.
  • Coinbase-Manager Shan Aggarwal erklärte: “Gemeinsam mit Samsung verbinden wir ihre globale Reichweite mit unserer vertrauenswürdigen Plattform, um Menschen den Zugang zu Krypto zu erleichtern – zunächst für mehr als 75 Millionen Galaxy-Nutzer in den USA und bald weltweit.”
  • Das Feature soll in Zukunft auch international ausgerollt werden. Laut Branchenangaben von BankMyCell hält Samsung mit seinen Galaxy-Geräten derzeit einen Marktanteil von rund 13 Prozent an den weltweit 7,4 Milliarden Smartphone-Nutzern.
  • Coinbase-CEO Brian Armstrong betonte auf X, dass die Zusammenarbeit “Krypto noch zugänglicher” machen werde. Die Wallet-App ermöglicht künftig nicht nur Krypto-Käufe, sondern auch mobile Zahlungen, Peer-to-Peer-Transaktionen und den Zugriff auf digitale Identitätsdienste.
  • Du willst die Coinbase-App nutzen und Bitcoin und andere Kryptowährungen kaufen? Mit diesem Link kannst du dir 30 Euro in BTC sichern.
Quellen

