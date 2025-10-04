- Die US-Kryptobörse Coinbase hat bei der Office of the Comptroller of the Currency (OCC) einen Antrag auf eine nationale Treuhandlizenz („National Trust Company Charter“) gestellt. Das teilte das Unternehmen am Freitag in einer offiziellen Erklärung mit.
- Laut der Börse soll die Zulassung helfen, “die Lücke zwischen der Kryptoökonomie und dem traditionellen Finanzsystem zu überbrücken”, ohne jedoch die Ausrichtung des Unternehmens zu verändern.
- “Coinbase hat keine Absicht, eine Bank zu werden”, heißt es in dem Statement weiter. Man sei überzeugt, dass “klare Regeln und das Vertrauen der Aufsichtsbehörden und Kunden es ermöglichen, innovativ zu handeln und zugleich Aufsicht und Sicherheit zu gewährleisten”.
- Mit der beantragten Lizenz könnte Coinbase künftig über den bisherigen Custody-Bereich hinaus agieren. Das Unternehmen will damit Zahlungsdienste und verwandte Angebote unter einem einheitlichen regulatorischen Rahmen ermöglichen. Laut dem ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter Luke Youngblood, der maßgeblich am Aufbau der Staking-Rewards-Struktur beteiligt war, würde die Lizenz Coinbase erlauben, “eigene On- und Off-Ramps anzubieten, ohne auf Partnerbanken angewiesen zu sein”.
- Youngblood betonte zudem, dass sich die Coinbase-App seit seinem Ausscheiden im Jahr 2022 “deutlich verbessert” habe. “Man merkt, dass sie einige der besten Entwickler eingestellt haben”, sagte er in einem Podcast am Freitag.
