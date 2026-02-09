- Vier Jahre nach ihrem viralen QR-Code-Werbespot ist die Krypto-Börse Coinbase mit einer von den Backstreet Boys inspirierten Karaoke-Werbung zum Super Bowl zurückgekehrt.
- Der 60-sekündige Spot verzichtete auf technisches Fachjargon und setzte stattdessen auf pure Nostalgie. Die Zuschauer sahen schlicht einen Karaoke-Bildschirm, auf dem die Lyrics des Hits “Everybody (Backstreet’s Back)” liefen.
- Coinbase-CEO Brian Armstrong verteidigte das minimalistische Konzept auf der Plattform X mit dem Argument, dass die meisten Menschen Werbespots während einer Super-Bowl-Party nur abgelenkt und die Umgebung sehr laut sei, weshalb man etwas Einzigartiges brauche, um überhaupt durchzudringen
- Die Anzeige zielte darauf ab, digitale Vermögenswerte durch popkulturelle Referenzen wieder nahbarer für den Mainstream zu machen. Bei einigen Beobachtern hat die unkonventionelle Strategie jedoch für Kritik und Spott gesorgt.
- Unterdessen schaltete Kris Marszalek, CEO von Crypto.com, Werbung für seine neue Plattform für KI-Agenten. Infolge des massiven Besucheransturms brach die Domain AI.com jedoch kurz darauf zusammen.
- Der Krypto-Markt hat derweil noch den jüngsten Crash zu verdauen. Hoffnung auf eine Kurserholung kommt währenddessen aus Japan.
