Werbung bei Super Bowl 

Coinbase setzt auf Backstreet Boys – und erntet Spott

Die ungewöhnliche Super-Bowl-Werbung von Coinbase sorgt für Gelächter – in der Krypto-Community und darüber hinaus.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs68,846.00 $-2.45 %
Backstreet Boys auf Bühne

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Backstreet Boys bei einer Performance in Las Vegas
  • Vier Jahre nach ihrem viralen QR-Code-Werbespot ist die Krypto-Börse Coinbase mit einer von den Backstreet Boys inspirierten Karaoke-Werbung zum Super Bowl zurückgekehrt.
  • Der 60-sekündige Spot verzichtete auf technisches Fachjargon und setzte stattdessen auf pure Nostalgie. Die Zuschauer sahen schlicht einen Karaoke-Bildschirm, auf dem die Lyrics des Hits “Everybody (Backstreet’s Back)” liefen.
  • Coinbase-CEO Brian Armstrong verteidigte das minimalistische Konzept auf der Plattform X mit dem Argument, dass die meisten Menschen Werbespots während einer Super-Bowl-Party nur abgelenkt und die Umgebung sehr laut sei, weshalb man etwas Einzigartiges brauche, um überhaupt durchzudringen

  • Die Anzeige zielte darauf ab, digitale Vermögenswerte durch popkulturelle Referenzen wieder nahbarer für den Mainstream zu machen. Bei einigen Beobachtern hat die unkonventionelle Strategie jedoch für Kritik und Spott gesorgt.
  • Unterdessen schaltete Kris Marszalek, CEO von Crypto.com, Werbung für seine neue Plattform für KI-Agenten. Infolge des massiven Besucheransturms brach die Domain AI.com jedoch kurz darauf zusammen.
  • Der Krypto-Markt hat derweil noch den jüngsten Crash zu verdauen. Hoffnung auf eine Kurserholung kommt währenddessen aus Japan.
Empfohlenes Video
Die Wahrheit über Bitcoin als Investment.
Das könnte dich auch interessieren