Anfang 2026 CME Group kündigt 24/7-Handel mit Krypto-Futures und -Optionen an

Das traditionelle Finanzsystem und der Krypto-Markt rücken immer weiter zusammen. Dies untermauern nun neue Pläne der CME Group.

Johannes Dexl
Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Mutter der Chicago Mercantile Exchange will ein Stück vom Krypto-Kuchen abhaben
  • Die CME Group, eine der größten Terminbörsen der Welt, kündigte am Donnerstag Pläne an, den Handel mit Krypto-Futures und -Optionen rund um die Uhr anzubieten.
  • Laut dem Unternehmen könnte der Service, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, bereits Anfang 2026 starten.
  • Bislang pausiert der Handel mit den Krypto-Produkten der CME an Wochenenden und außerhalb der Geschäftszeiten.
  • “Die Kundennachfrage nach dem rund um die Uhr stattfindenden Handel mit Kryptowährungen ist gestiegen, da die Marktteilnehmer ihr Risiko an jedem Tag der Woche managen müssen”, erklärte Tim McCourt, globaler Leiter für Aktien, Foreign Exchange und alternative Produkte bei der CME Group.
  • Der Schritt könnte für Institutionen interessant sein, die die Stabilität einer regulierten Börse ohne die Zwänge der traditionellen Handelszeiten wünschen.
  • Die CME Group bietet für institutionelle Anleger eine Plattform für den Handel mit Krypto-Derivaten. Es ist die weltweit führende Börse für BTC- und ETH-Futures nach Open Interest.
  • Während die institutionelle Krypto-Adoption im Hintergrund also weiter voranschreitet, werden auch die öffentlichen Kommentare bullischer. Auch JPMorgan rief jüngst ein neues Bitcoin-Kursziel aus.
