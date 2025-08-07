- Der Gründer und ehemalige CEO der Kryptowährungsbörse Binance, Changpeng Zhao (CZ), hat einen Antrag auf Abweisung einer Klage in Höhe von 1,76 Milliarden US-Dollar gestellt, die vom FTX-Insolvenzverwalter gegen ihn, Binance und andere Führungskräfte von Binance eingereicht wurde.
- Hintergrund der Klage ist ein Buy-Back-Deal aus dem Jahr 2021. Damals hatte FTX einen 20-prozentigen Unternehmensanteil von Binance zurückerworben. Die Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Krypto-Börsen begann im Jahr 2019, als Binance als einer der ersten Investoren bei FTX einstieg, entwickelte sich jedoch im Laufe der Zeit zunehmend konfliktbeladen.
- Die Klage wollen die Anwälte von CZ mit Verweis auf die nicht gegebene Zuständigkeit des Gerichts zurückweisen. Schließlich lebe Zhao in den Vereinigten Arabischen Emiraten und habe keinen Bezug zu Delaware, wo der Prozess geführt wird. Des Weiteren habe der ehemalige Binance-CEO die Gelder nicht persönlich empfangen, sondern Binance.
- Im Hauptprozess gegen die FTX-Manager hatte Caroline Ellison, die damalige CEO von Alameda Research ausgesagt, dass Alameda über eine Milliarde US-Dollar an Kundengeldern entnommen habe, um Binance auszuzahlen. Die veruntreuten Kundengelder seien damals in FTT und BUSD an Binance geflossen.
- Der Insolvenzverwalter fordert die geflossenen Gelder jetzt zurück, um sie der Insolvenzmasse zuzuführen.
- Im März 2024 wurde der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wegen Betrugs, Verschwörung und Geldwäsche zu 25 Jahren Haft verurteilt.
- Auch Zhao verbrachte im vergangenen Jahr vier Monate in den USA hinter Gittern, nachdem er im Rahmen eines Vergleichs mit US-Behörden Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften eingeräumt hatte. Eine Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar umfasste zudem seinen Rücktritt von der Führungsspitze von Binance.
Empfohlenes Video
Bitcoin und Ethereum-Strategien im Fokus: Sind Treasuries gut für Krypto?
Quelle
Binance Coin (BNB) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Binance Coin (BNB) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Binance Coin (BNB) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren