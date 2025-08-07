App herunterladen
Rechtsstreit um veruntreute Kundengelder Changpeng Zhao weist Milliarden-Klage von FTX zurück

Der FTX-Insolvenzverwalter fordert von Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) 1,8 Milliarden US-Dollar. Doch der zieht sich aus der Affäre.

David Scheider
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)-Kurs1.00 $0.07 %
Bitcoin kaufen
Ein Laptop zeigt das Binance-Logo auf seinem Bildschirm, ein mobiles Gerät davor das FTX-Logo.

Beitragsbild: Shutterstock

 | FTX war der größte Skandal in der Krypto-Branche
  • Der Gründer und ehemalige CEO der Kryptowährungsbörse Binance, Changpeng Zhao (CZ), hat einen Antrag auf Abweisung einer Klage in Höhe von 1,76 Milliarden US-Dollar gestellt, die vom FTX-Insolvenzverwalter gegen ihn, Binance und andere Führungskräfte von Binance eingereicht wurde.
  • Hintergrund der Klage ist ein Buy-Back-Deal aus dem Jahr 2021. Damals hatte FTX einen 20-prozentigen Unternehmensanteil von Binance zurückerworben. Die Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Krypto-Börsen begann im Jahr 2019, als Binance als einer der ersten Investoren bei FTX einstieg, entwickelte sich jedoch im Laufe der Zeit zunehmend konfliktbeladen.
  • Die Klage wollen die Anwälte von CZ mit Verweis auf die nicht gegebene Zuständigkeit des Gerichts zurückweisen. Schließlich lebe Zhao in den Vereinigten Arabischen Emiraten und habe keinen Bezug zu Delaware, wo der Prozess geführt wird. Des Weiteren habe der ehemalige Binance-CEO die Gelder nicht persönlich empfangen, sondern Binance.
  • Im Hauptprozess gegen die FTX-Manager hatte Caroline Ellison, die damalige CEO von Alameda Research ausgesagt, dass Alameda über eine Milliarde US-Dollar an Kundengeldern entnommen habe, um Binance auszuzahlen. Die veruntreuten Kundengelder seien damals in FTT und BUSD an Binance geflossen.
  • Der Insolvenzverwalter fordert die geflossenen Gelder jetzt zurück, um sie der Insolvenzmasse zuzuführen.
  • Im März 2024 wurde der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wegen Betrugs, Verschwörung und Geldwäsche zu 25 Jahren Haft verurteilt.
  • Auch Zhao verbrachte im vergangenen Jahr vier Monate in den USA hinter Gittern, nachdem er im Rahmen eines Vergleichs mit US-Behörden Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften eingeräumt hatte. Eine Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar umfasste zudem seinen Rücktritt von der Führungsspitze von Binance.
Quelle

Das könnte dich auch interessieren