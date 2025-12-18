CFTC-Interimschefin Caroline Pham wechselt zu MoonPay

- Caroline Pham, amtierende Vorsitzende der US-Rohstoffaufsicht CFTC, wechselt in die Krypto-Industrie. Pham wird künftig als Chief Legal and Administrative Officer beim Krypto-Zahlungsdienstleister MoonPay tätig sein. In dieser Funktion soll sie die globalen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten verantworten und die regulatorische sowie politische Strategie des Unternehmens in Washington leiten. Ein konkretes Startdatum nannte MoonPay bislang nicht, der Amtsantritt ist für das neue Jahr vorgesehen.
- Der Wechsel erfolgt zeitlich parallel zur anstehenden Bestätigung ihres designierten Nachfolgers Mike Selig durch den US-Senat. Pham war knapp vier Jahre Mitglied der CFTC und fungierte im letzten Jahr als Interimschefin, zeitweise als einzige Kommissarin der Behörde. In dieser Phase trieb sie mehrere Reforminitiativen im Bereich digitaler Vermögenswerte voran, darunter Pilotprogramme zur Nutzung von Bitcoin, Ether und dem Stablecoin USDC als Sicherheiten im Derivatehandel sowie Vorstöße zur Einbindung von Krypto-Spotprodukten in regulierte Märkte.
- MoonPay-CEO Ivan Soto-Wright bezeichnete Pham als “eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der US-Finanzregulierung”. Pham selbst erklärte, sie freue sich darauf, MoonPay “in einer entscheidenden Phase” zu unterstützen.
- Der unmittelbare Übergang von einer führenden Regulierungsposition in ein Unternehmen der Krypto-Branche wirft Fragen zu möglichen Interessenkonflikten auf. Insbesondere betrifft dies regulatorische Initiativen, die Pham während ihrer Amtszeit vorangetrieben hat und von denen Marktteilnehmer wie MoonPay profitieren könnten. Solche sogenannten “Drehtür”-Wechsel sind in den USA rechtlich zulässig, stehen jedoch regelmäßig im Fokus politischer und ethischer Debatten.
