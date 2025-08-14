- Die im Mai 2025 MiCAR-lizenzierte EU-Börse von Bybit startet am 14. August ihren ersten Launchpool mit XION, einer Layer-1-Blockchain mit Fokus auf Endnutzer. Verifizierte Nutzer in 29 europäischen Märkten können auf der regulierten Plattform XION staken und dabei Renditen erzielen.
- Insgesamt werden 100.000 XION ausgeschüttet, 50.000 XION an XION-Staker, 30.000 XION an MNT-Staker und 20.000 XION an USDC-Staker. XION ist eines der wenigen Layer-1-Projekte, die von Circle Ventures unterstützt werden, und arbeitet bereits mit über 100 globalen Marken an Blockchain-basierten Kundenerlebnissen. XION hat in den letzten Monaten seine Präsenz in Europa ausgebaut – mit MiCA-Whitepaper, Ledger-Integration, Bitvavo-Listing und Partnerschaften mit führenden europäischen Marken.
- Für Bybit EU ist der Launch Teil einer klaren Expansionsstrategie in Europa – mit Fokus auf regulierte, nutzerfreundliche Krypto-Dienste. Bybit-CEO Mazurka Zeng betont, dass MiCA-Regulierung Innovation beschleunigen kann und XIONs Ansatz perfekt in die EU-Strategie passe.
- Bybit, gegründet 2018, ist eine der weltweit größten Krypto-Börsen mit einem täglichen Handelsvolumen im zweistelligen Milliardenbereich und über 20 Millionen registrierten Nutzern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dubai und ist für seine breite Produktpalette bekannt, von Spot- und Derivatehandel über Earn-Produkte bis hin zu institutionellen Lösungen.
- Mit der Einführung von Bybit EU und der im Mai 2025 erhaltenen MiCA-Lizenz baut die Börse ihre Präsenz im europäischen Wirtschaftsraum gezielt aus. Ziel ist es, ein vollständig reguliertes Angebot zu schaffen, das sowohl Privatanlegern als auch professionellen Marktteilnehmern einen sicheren, konformen Zugang zu digitalen Vermögenswerten bietet.
