- Matt Hougan, Chief Investment Officer beim US-Vermögensverwalter Bitwise, erwartet einen “spektakulären Jahresendspurt für Solana”. Seiner Ansicht nach könnten ETF-Zulassungen in den USA, Milliardeninvestitionen in neue Treasury-Firmen und die vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung von Solana den Kurs extrem beflügeln.
- Bis zum 10. Oktober 2025 muss die SEC über mehrere Spot-Solana-ETF-Anträge entscheiden, unter anderem von Grayscale, Fidelity und VanEck. Die Chancen auf eine Genehmigung stehen laut Marktbeobachtern bei 95 Prozent.
- Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital investieren 1,65 Milliarden US-Dollar in die neue Firma Forward Industries, die Solana kaufen und staken will. Hougan vergleicht die Rolle mit Michael Saylor bei Bitcoin. SOL Strategies, ein anderes Treasury-Unternehmen, wurde kürzlich an der Nasdaq gelistet.
- Mit nur 120 Milliarden US-Dollar ist die Marktkapitalisierung von Solana deutlich geringer als Bitcoin (2,2 Billionen US-Dollar) oder Ethereum (523 Milliarden US-Dollar). Hougan betont: Schon kleine Kapitalzuflüsse könnten den Preis massiv bewegen.
- Im Gegensatz zu Ethereum setzt Solana nicht auf zusätzliche Layer-2-Lösungen, sondern verarbeitet alle Vorgänge direkt auf der Mainchain. Das macht das Netzwerk attraktiv für Stablecoins, DeFi-Anwendungen und die Tokenisierung von Vermögenswerten.
