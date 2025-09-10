App herunterladen
Milliardeninvestitionen und ETF-Hoffnungen Bitwise-CIO: “Alles spricht für einen spektakulären Endspurt bei Solana”

Solana vor einer Kursexplosion? Was Matt Hougan, den CIO eines der größten Krypto-ETP-Anbieter, so optimistisch stimmt.

Giacomo Maihofer
Solana-Kurs223.28 $4.38 %
Eine goldene Solana-Kryptowährungsmünze steht vor einem Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Zuletzt konnte Solana wieder glänzen, wenn auch im Schatten von Ethereum
  • Matt Hougan, Chief Investment Officer beim US-Vermögensverwalter Bitwise, erwartet einen “spektakulären Jahresendspurt für Solana”. Seiner Ansicht nach könnten ETF-Zulassungen in den USA, Milliardeninvestitionen in neue Treasury-Firmen und die vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung von Solana den Kurs extrem beflügeln.
  • Bis zum 10. Oktober 2025 muss die SEC über mehrere Spot-Solana-ETF-Anträge entscheiden, unter anderem von Grayscale, Fidelity und VanEck. Die Chancen auf eine Genehmigung stehen laut Marktbeobachtern bei 95 Prozent.
  • Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital investieren 1,65 Milliarden US-Dollar in die neue Firma Forward Industries, die Solana kaufen und staken will. Hougan vergleicht die Rolle mit Michael Saylor bei Bitcoin. SOL Strategies, ein anderes Treasury-Unternehmen, wurde kürzlich an der Nasdaq gelistet.
  • Mit nur 120 Milliarden US-Dollar ist die Marktkapitalisierung von Solana deutlich geringer als Bitcoin (2,2 Billionen US-Dollar) oder Ethereum (523 Milliarden US-Dollar). Hougan betont: Schon kleine Kapitalzuflüsse könnten den Preis massiv bewegen.
  • Im Gegensatz zu Ethereum setzt Solana nicht auf zusätzliche Layer-2-Lösungen, sondern verarbeitet alle Vorgänge direkt auf der Mainchain. Das macht das Netzwerk attraktiv für Stablecoins, DeFi-Anwendungen und die Tokenisierung von Vermögenswerten.
