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Kaufrausch hält an 

BitMine kontrolliert immer mehr Ethereum – das bedeutet es für den Kurs

Kein anderes Unternehmen setzt so stark auf Ethereum wie BitMine. Die jüngsten Zukäufe bringen den Konzern seinem ehrgeizigen Ziel näher.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Tom Lee

Beitragsbild: picture alliance

 | Tom Lee setzt mit BitMine alles auf Ethereum

Der Ethereum Treasury BitMine setzt seine Kaufstrategie trotz des schwachen Marktumfelds fort. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche weitere 76.881 ETH erworben. Damit wächst der Bestand auf insgesamt 5.620.754 Ether an. Gemessen am aktuellen Marktpreis beläuft sich der Wert der Reserven inzwischen auf rund 10,2 Milliarden US-Dollar.

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Mit den jüngsten Käufen rückt BitMine seinem langfristigen Ziel weiter näher. Das Unternehmen will fünf Prozent des gesamten Ethereum-Angebots kontrollieren. Aktuell entspricht der Bestand bereits rund 4,66 Prozent aller im Umlauf befindlichen Ether.

BitMine setzt alles auf Ethereum

Ein großer Teil der Bestände wird zudem aktiv genutzt. Mehr als 4,71 Millionen Ether befinden sich derzeit im Staking und werden zur Absicherung des Ethereum-Netzwerks eingesetzt. Dadurch generiert das Unternehmen laufende Erträge, während die Bestände gleichzeitig im Besitz der Gesellschaft bleiben. Der Wert der gestakten Coins beläuft sich aktuell auf rund 8,1 Milliarden US-Dollar.

“Wir halten unser Kauftempo weiterhin relativ hoch, da wir der Ansicht sind, dass der Kursrückgang bei  ETH nicht auf eine Stärkung der Fundamentaldaten  von Ethereum zurückzuführen ist . Dies ist nicht überraschend, da wir glauben, uns erst am Anfang des  Krypto- Frühlings zu befinden. Bitmine wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 die 5 Prozent-Marke erreichen“, erklärte Tom Lee, Vorsitzender von Bitmine.

Trotz der Größe der Position verlief die Entwicklung nicht ohne Rückschläge. Viele Unternehmen mit Krypto-Assets in ihren Bilanzen mussten in den vergangenen Monaten deutliche Wertschwankungen verkraften. Dennoch hält BitMine an seiner Akkumulationsstrategie fest und nutzt schwächere Marktphasen weiterhin für Zukäufe.

2026 ist bislang ein schweres Jahr für Krypto-Treasuries / Quelle: TradingView

An der Börse spiegelt sich die expansive Ethereum-Strategie bislang nur bedingt wider. Die Aktie von BitMine notiert aktuell bei 17,11 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat das das Papier 45,14 Prozent an Wert verloren.

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