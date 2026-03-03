App herunterladen
BTC-ECHO
Crypto-as-a-Service 

BitGo: Krypto-Verwahrer bringt B2B-Dienste nach Europa

Der US-Verwahrer bringt seine Infrastruktur in den Europäischen Wirtschaftsraum. Fintechs erhalten damit Zugang zu regulierten digitalen Anlageklassen.

Eine Gruppe Menschen vor dem BitGo-Logo, kurz nach Börsenstart an der Wall Street

Beitragsbild: picture alliance | Richard Drew

 Der US-amerikanische Krypto-Verwahrer ging im Januar 2026 an die Börse
  • Das Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur BitGo Europe GmbH weitet sein Angebot namens Crypto-as-a-Service laut einer Mitteilung auf den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum aus. Dieses war bisher nur in den Vereinigten Staaten verfügbaren Dienst nach Europa.
  • Fintechs und Banken erhalten somit die technologische Grundlage, um Krypto-Produkte im Einklang mit MiCAR zu entwickeln und ihren Endkunden gesetzeskonform zugänglich zu machen.
  • Europäische Finanzinstitute integrieren die Verwahrungsfunktionen und Handelsmechanismen für Bitcoin sowie andere digitale Vermögenswerte über modulare APIs und Webhooks nahtlos in ihre hauseigenen Benutzeroberflächen.
  • Das Infrastruktur-Unternehmen operiert in allen 30 Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums. BitGo stellt regulierten Partnern Multi-Asset-Wallets inklusive qualifizierter Verwahrung und einer Versicherungsdeckung von bis zu 250 Millionen US-Dollar bereit.
  • Die Anbindung umfasst automatisierte und API-basierte Prozesse für die Identitätsprüfung, um Nutzer sicher und nach aktuellen regulatorischen Vorgaben auf den jeweiligen Plattformen aufzunehmen.
  • Plattformbetreiber verbinden Fiatwährungen und Kryptowährungen direkt über den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum und ermöglichen ihren Nutzern den Handel von Kryptowährungspaaren mit schneller Abwicklung.
  • BitGo wurde bereits 2013 gegründet und startete im Januar seinen Börsengang mit einer Bewertung von 2,2 Milliarden US-Dollar.
