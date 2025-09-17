App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.13 T $
Bitcoin-Kurs117,752.00 $1.07%
Ethereum-Kurs4,619.51 $2.46%
XRP-Kurs3.11 $2.87%
Cardano-Kurs0.918317 $4.70%
Solana-Kurs246.80 $5.06%
Dogecoin-Kurs0.282858 $5.85%
BNB-Kurs993.15 $3.60%
Polkadot-Kurs4.48 $5.98%
IOTA-Kurs0.195332 $4.46%
Official Trump-Kurs8.74 $1.90%
TRON-Kurs0.344548 $0.86%
Stellar-Kurs0.399233 $4.27%

Krypto-Regulierung BitGo BaFin-Lizenz jetzt MiCA-konform: Reguliertes Krypto-Trading in Europa

BitGo baut seine Präsenz in Europa aus: Nach der Erweiterung seiner BaFin-Lizenz startet das Unternehmen reguliertes Krypto-Trading. Institutionelle Anleger profitieren von MiCA-konformen Services und mehr Sicherheit.

Timur Yildiz
Teilen
Bitcoin-Kurs117,752.00 $1.07 %
Bitcoin kaufen
Eine Hand hält ein Smartphone, auf dessen Bildschirm die BitGo-Website angezeigt wird, wobei das BitGo-Logo deutlich oben zu sehen ist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | BitGo erhält von der BaFin die Lizenz für reguliertes Krypto-Trading in Europa
  • BitGo, einer der ältesten und etabliertesten Anbieter von Krypto-Infrastruktur, baut sein Europageschäft aus. Die deutsche Tochtergesellschaft BitGo Europe GmbH hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Erweiterung ihrer bestehenden Lizenz erhalten und darf nun auf Basis der MiCA-Regulierung regulierte Krypto-Handelsdienste in der gesamten EU anbieten.
  • Mit Sitz in Frankfurt bietet BitGo institutionellen Investoren damit ab sofort Zugang zu einem MiCA-konformen OTC-Tradingdesk und einer elektronischen Handelsplattform für Spot-Trading. Über aggregierte Liquidität von Dutzenden Marktteilnehmern können tausende digitale Assets und Stablecoins zu wettbewerbsfähigen Konditionen gehandelt werden.
  • BitGo kombiniert das neue Angebot mit seiner bestehenden institutionellen Verwahrung, Staking- und Settlement-Lösungen. Laut Brett Reeves, Head of European Sales and Go Network, sei dies ein “Game-Changer” für europäische Institutionen, da Kunden nun tiefe Liquidität nutzen können, während ihre Assets weiterhin reguliert in Cold Storage verwahrt bleiben.
  • Die von der BaFin genehmigte Erweiterung markiert einen wichtigen Meilenstein: BitGo zählt damit zu den wenigen Anbietern, die ein vollständiges Full-Stack-Angebot aus Custody, Trading, Staking und Settlement unter MiCA-Regulierung bereitstellen. Für den Standort Europa bedeutet dies einen weiteren Schritt in Richtung eines gereiften digitalen Asset-Ökosystems.
Empfohlenes Video
Fed-Entscheid: Warum diese Solana-Coins jetzt profitieren können!

Quellen

Pressemitteilung Bitgo

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Kreditkarte mit Bitcoin-Branding liegt auf einem US-Dollar-Schein, auf dem mehrere Bitcoin-Münzen angeordnet sind, um die Überschneidung von Kryptowährung und herkömmlicher Währung zu verdeutlichen.
Liquidität ohne VerkaufNie wieder verkaufen? Warum Bitcoin-Kredite als steuerfreier Ausweg gelten
Ein Stier- und ein Bär stehen sich über einem Stapel goldener Bitcoin-Münzen gegenüber und symbolisieren die Volatilität der Kryptowährungsmärkte.
KursanalyseBitcoin-Prognose: Wirkt die Fed-Entscheidung als Kurstreiber oder Bremsklotz?
Ein Mann in einem marineblauen Anzug (Martin Leinweber) steht mit verschränkten Armen in einem hellen, modernen Flur und lächelt in die Kamera - das Selbstbewusstsein eines echten Krypto-Profis.
Investment-Experte Martin Leinweber verrätWarum man auf Solana und Hyperliquid setzen sollte
MYX Finance
16.30 $
20.04%
MemeCore
2.93 $
19.96%
Pudgy Penguins
0.037228 $
10.78%
Avalanche
32.90 $
10.12%
Kinetiq Staked HYPE
59.01 $
8.23%
Hyperliquid
58.93 $
8.22%
Worldcoin
1.61 $
7.63%
Immutable
0.752595 $
7.20%
Jupiter
0.545280 $
7.12%
Bitcoin Cash
642.27 $
6.99%
Monero
294.56 $
-6.84%
Mantle
1.69 $
-2.20%
USDtb
0.997205 $
-0.23%
KuCoin
15.86 $
-0.17%
USDT0
0.999252 $
-0.15%
Dai
0.998465 $
-0.13%
Ethena Staked USDe
1.20 $
-0.07%
LEO Token
9.53 $
-0.06%
Fasttoken
4.49 $
-0.06%
BFUSD
0.999750 $
-0.03%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren