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Aus 2013 

Bitcoin-Wal bewegt Millionen: Alte Bestände drücken auf den Markt

Ein früher Bitcoin-Investor verschiebt erneut große Bestände auf eine Krypto-Börse. Droht zusätzlicher Druck auf den Markt?

Dominic Döllel
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Dies ist eine visuell beeindruckende, filmische Fotografie, die eine dramatische, allegorische Szene des dynamischen Kryptowährungsmarktes unter einem stimmungsvollen, stürmischen Himmel darstellt und drei kraftvolle Symbole miteinander verbindet. Im Vordergrund stehen zahlreiche übergroße, glänzende, goldene Bitcoin (BTC)-Münzen, die prominent auf einer dunklen, turbulenten Wasseroberfläche gestapelt sind, die sich aktiv mit Wellen und Reflexionen bewegt. Die großen, schweren Bitcoin-Stapel sind massiv, leuchtend und detailliert mit "BITCOIN", "BTC" und dem '₿'-Symbol versehen. Sie dominieren das Wasser und unterstreichen ihr wirtschaftliches Gewicht gegen die dunklen, aufgewühlten Wellen. Links bricht ein gigantischer, dynamischer Buckelwal kraftvoll durch das dunkle Wasser und erzeugt massiven, spritzenden Schaum, Gischt und eine turbulente Kielwelle, während er mit Kraft nach oben schnellt. Der Wal ist detailliert, dunkel, nass und voller Energie und symbolisiert einen mächtigen Marktbeweggründe. Hinter dieser Szene erstreckt sich ein riesiges, komplexes Finanz-Kerzenchart über den Horizont unter einem dunklen, schweren Himmel. Das Chart besteht aus zahlreichen roten und grünen Kerzen (auffälligere rote Kerzen), die eine klare, insgesamt absteigende Flugbahn (Bärenmarkt) darstellen, mit Gitterlinien, Prozentskalen (z. B. -25 %, -40 %), Daten (z. B. OCT, NOV, DEC) und der fallenden Preiskurve (-48,3 %, Text zum Marktcrash) gegen einen dunklen, bewölkten Hintergrund. Das Chart-Overlay ist subtil transparent, aber deutlich, und bildet den Markteinbruch über dem spritzenden Wal und den Bitcoin-Stapeln ab. Das Wasser reflektiert den dunklen Himmel, das Spritzen und den goldenen Glanz der Münzen. Die Komposition zeigt die massiven Bitcoin-Stapel (rechts), den kraftvollen durchbrechenden Wal (links) und das drohende fallende Chart (Hintergrund). Die Atmosphäre ist dramatisch, dunkel und intensiv; die Goldmünzen leuchten hell gegen das raue Wasser. Das Bild ist ein detailliertes fotojournalistisches Konzeptstück mit reichen Texturen, natürlichen Wassereffekten, Bewegungsunschärfe auf der Gischt, dramatischer Beleuchtung, scharfem Fokus auf die Münzen und den Wal und Tiefe, aufgenommen mit einer Canon EOS R5, f/11, 1/1600 Sek., ISO 640, 24-mm-Objektiv. Das Hintergrundchart wird scharf gegen die dunklen, schweren Wolken gerendert. Die Münzen zeigen detaillierte Abnutzung und Glanz.

Beitragsbild: Fotomontage

 | Bitcoin-Wale tauchen ab

Ein Bitcoin-Wal hat 500 Bitcoin im Gegenwert von rund 33 Millionen US-Dollar auf die Krypto-Börse Binance transferiert. Die Bewegung reiht sich in eine Serie ähnlicher Transaktionen ein, die seit Monaten zu beobachten sind und auf eine schrittweise Auflösung langfristiger Bestände hindeuten.

Bereits in der Vorwoche hatte dieselbe Adresse 5.000 Bitcoin an Börsen geschickt. Onchain-Daten zeigen, dass der bislang unbekannte Wallet-Inhaber seine Positionen systematisch in Marktliquidität überführt. Analysen zufolge stammen die Bestände ursprünglich aus dem November 2013. Seit Ende 2024 wurden rund 4.000 Bitcoin an Binance transferiert. Aktuell befinden sich noch etwa 1.000 Bitcoin in der Wallet.

Ob die Einzahlungen unmittelbar für Verkäufe bestimmt sind, bleibt abzuwarten. Allerdings gelten Transfers auf Börsen in der Regel als Indikator für bevorstehende Liquidationen.

Wal-Transfers könnten Verkaufsdruck erhöhen

Nicht nur private Investoren trennen sich von ihren Beständen. Zuletzt war bekannt geworden, dass der börsennotierte Miner MARA 15.133 BTC für den Schuldenabbau liquidiert hatte.

Ähnliche Muster zeigen sich auch bei anderen Assets. So wurden zuletzt größere Mengen an Ether aus Wallets bewegt, die bis in die Anfangszeit des Netzwerks zurückreichen. Auch dort deutet vieles auf Gewinnmitnahmen hin.

Sollten die aktuellen Bewegungen tatsächlich in Verkäufe münden, könnte dies den bestehenden Abwärtsdruck verstärken. Bitcoin ist heute unter 66.000 US-Dollar gefallen und verzeichnet auf Wochensicht einen Kursverlust von über fünf Prozent. Ether notiert unter 2.000 US-Dollar und gab im selben Zeitraum um mehr als sieben Prozent nach.

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