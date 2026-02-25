App herunterladen
Krypto-Marktupdate  

Bitcoin wagt sich aus der Deckung

Bitcoin stabilisiert sich nach dem jüngsten Abverkauf. Onchain-Daten zeigen rückläufige Kapitalzuflüsse und eine deutlich abgekühlte Bewertung.

Moritz Draht
Eine Bitcoin-Münze vor einem Chart-Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin streckt die Fühler etwas aus
  • Der Krypto-Markt rappelt sich etwas auf. Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt zwei Prozent im Plus, Bitcoin klettert um drei Prozent über die 65.000er Marke. Von Erholung kann angesichts der derzeit starken Markschwankungen aber nur mit Vorsicht gesprochen werden.
  • Die Stimmung am Markt bleibt ebenfalls weiter angespannt. Der Fear and Greed-Index verharrt mit elf Zählern im Bereich “Extreme Fear”.
  • Daten des Analysehauses Glassnode zeigen, dass sich die Bewertung von Bitcoin deutlich abgekühlt hat. Das Marktpreisniveau liegt inzwischen wieder nahe am langfristigen Durchschnitt. Gleichzeitig ist die sogenannte realisierte Marktkapitalisierung – also der Wert aller Bitcoin basierend auf ihrem letzten Bewegungszeitpunkt – seit November 2025 von 1,12 Billionen auf 1,09 Billionen US-Dollar gesunken. Das entspricht einem Rückgang um rund 33 Milliarden US-Dollar und deutet auf Kapitalabflüsse hin.
  • Auch die Altcoins stehen weiter unter Druck. Ethereum notiert mit 1.880 US-Dollar deutlich unter der 2.000-Dollarmarke, kann auf Tagessicht aber drei Prozent zulegen. Ähnlich die Entwicklung bei Solana, XRP, BNB oder Tron, die zwar im Vergleich zum Vortag im Plus liegen, jedoch von hohen Verlusten der letzten Handelstage gezeichnet sind.
  • Der Markt bleibt damit von Zurückhaltung geprägt. Warum On-Chain-Daten auf erhöhten Marktdruck hinweisen und weshalb Whale-Aktivität für zusätzliche Unsicherheit sorgt, erfahrt ihr hier: Bitcoin-Kurs im Abwärtstrend: Droht eine neue Verkaufswelle?

