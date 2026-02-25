App herunterladen
Bitcoin aktuell 

Bitcoin-Kurs im Abwärtstrend: Droht eine neue Verkaufswelle?

Mehrere Faktoren treffen aktuell gleichzeitig aufeinander: geopolitische Spannungen, neue Zoll-Debatten und auffällige On-Chain-Bewegungen großer Marktteilnehmer. Während Kapital aus dem Markt abfließt, rücken entscheidende Preiszonen in den Fokus.

Louis Blümlein
Bitcoin-Kurs67,250.00 $-3.22 %
Eine Bitcoin-Münze liegt neben einem Kurs-Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Worauf Anleger jetzt achten sollten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche geopolitischen Risiken aktuell thematisiert werden
  • Warum On-Chain-Daten auf erhöhten Marktdruck hinweisen
  • Weshalb Whale-Aktivität für zusätzliche Unsicherheit sorgt
  • Wo wichtige Liquiditätszonen jetzt entscheidend werden

Der Bitcoin-Kurs befindet sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrend. Trotz zwischenzeitlicher Stabilisierung gelingt es dem Markt bislang nicht, eine nachhaltige Trendwende einzuleiten. Das Umfeld bleibt angespannt, vor allem geopolitisch und makroökonomisch. Auf welche Indikatoren Anleger jetzt achten sollten.

