Mehrere Faktoren treffen aktuell gleichzeitig aufeinander: geopolitische Spannungen, neue Zoll-Debatten und auffällige On-Chain-Bewegungen großer Marktteilnehmer. Während Kapital aus dem Markt abfließt, rücken entscheidende Preiszonen in den Fokus.

Bitcoin-Kurs im Abwärtstrend: Droht eine neue Verkaufswelle?

Bitcoin-Kurs im Abwärtstrend: Droht eine neue Verkaufswelle?

In diesem Artikel erfährst du: Welche geopolitischen Risiken aktuell thematisiert werden

Warum On-Chain-Daten auf erhöhten Marktdruck hinweisen

Weshalb Whale-Aktivität für zusätzliche Unsicherheit sorgt

Wo wichtige Liquiditätszonen jetzt entscheidend werden

Der Bitcoin-Kurs befindet sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrend. Trotz zwischenzeitlicher Stabilisierung gelingt es dem Markt bislang nicht, eine nachhaltige Trendwende einzuleiten. Das Umfeld bleibt angespannt, vor allem geopolitisch und makroökonomisch. Auf welche Indikatoren Anleger jetzt achten sollten.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden