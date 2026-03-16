Bitcoin vorneweg: Milliardenzufluss bei Krypto-ETPs

Krypto-ETPs verzeichnen erneut starke Kapitalzuflüsse. Auf diese Kryptowährungen setzen institutionelle Investoren zur Zeit.

Krypto-ETPs haben in der vergangenen Woche Nettozuflüsse von 1,06 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Das geht aus dem aktuellen Digital Asset Fund Flows Weekly Report des Vermögensverwalters CoinShares hervor. Damit verzeichnen Krypto-Investmentprodukte bereits die dritte Woche in Folge Nettozuflüsse.

Den größten Anteil verzeichneten Bitcoin-Produkte. Insgesamt flossen 793 Millionen US-Dollar in entsprechende Fonds und ETPs. Über die vergangenen drei Wochen summieren sich die Zuflüsse damit auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar. CoinShares-Researchchef James Butterfill erklärt: “Digitale Vermögenswerte zeigen Widerstandsfähigkeit während geopolitischer Turbulenzen und stärken die Rolle von Bitcoin als relativer sicherer Hafen im Vergleich zu anderen Anlageklassen”.

Auch Ethereum verzeichnete deutliche Zuflüsse. Laut CoinShares flossen 315 Millionen US-Dollar in Ethereum-Investmentprodukte. Als möglichen Treiber nennt der Bericht neue Staking-ETF-Listings in den Vereinigten Staaten, die Butterfill zufolge “zum positiven Momentum beigetragen” hätten.

Nettoabflüsse in Deutschland

Regional kamen 96 Prozent der Zuflüsse aus den Vereinigten Staaten. Kanada verzeichnete laut CoinShares Zuflüsse von 19,4 Millionen US-Dollar, die Schweiz 10,4 Millionen US-Dollar. Hongkong registrierte mit 23,1 Millionen US-Dollar die höchsten Zuflüsse seit August 2025. Deutschland meldete hingegen Nettoabflüsse von 17,1 Millionen US-Dollar und damit den ersten wöchentlichen Rückgang im laufenden Jahr.

Seit Beginn der geopolitischen Spannungen rund um den Iran ist das verwaltete Vermögen digitaler Anlageprodukte laut CoinShares um 9,4 Prozent auf rund 140 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Bitcoin und zahlreiche weitere Kryptowährungen können über die Krypto-Börse Coinbase gehandelt werden. Neukunden sichern sich aktuell 30 Euro in Bitcoin, sobald sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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