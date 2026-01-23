App herunterladen
Wann holt BTC auf? 

Bitcoin versus Gold: “Die bedeutendste Unterbewertung in der Geschichte”

Während Geld einen historischen Run erlebt, bleibt Bitcoin auf der Strecke. Doch das könnte sich bald ändern.

David Scheider
Bitcoin-Kurs89,463.00 $0.01 %
Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin geht schwach ins neue Jahr
  • Die Unterbewertung von Bitcoin gegenüber anderen Assetklassen, insebsondere Gold, bereitet Analysten immer noch kopfzerbrechen. Während Gold in den letzten zwölf Monaten um rund 80 Prozent gestiegen ist, ist BTC im gleichen Zeitraum rund 13 Prozent gefallen.
  • Laut dem Analysten PlanC könnte dies für langfristig orientierte Investoren eine massive Chance für den Einstieg sein. Auf der Plattform X schreibt er: “Wir sollten bald die Mutter aller Mean Reversions sehen. Es handelt sich hierbei eindeutig um die größte und bedeutendste Unterbewertung in der Geschichte von Bitcoin, wenn man den Wert in Gold angibt. Dies könnte möglicherweise eine historische Chance sein.”
  • Auch der Analyst Gordon Gekko schreibt: “BTC ist unglaublich unterbertet gegenüber Gold”
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

