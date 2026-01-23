- Die Unterbewertung von Bitcoin gegenüber anderen Assetklassen, insebsondere Gold, bereitet Analysten immer noch kopfzerbrechen. Während Gold in den letzten zwölf Monaten um rund 80 Prozent gestiegen ist, ist BTC im gleichen Zeitraum rund 13 Prozent gefallen.
- Laut dem Analysten PlanC könnte dies für langfristig orientierte Investoren eine massive Chance für den Einstieg sein. Auf der Plattform X schreibt er: “Wir sollten bald die Mutter aller Mean Reversions sehen. Es handelt sich hierbei eindeutig um die größte und bedeutendste Unterbewertung in der Geschichte von Bitcoin, wenn man den Wert in Gold angibt. Dies könnte möglicherweise eine historische Chance sein.”
- Auch der Analyst Gordon Gekko schreibt: “BTC ist unglaublich unterbertet gegenüber Gold”
- Zuletzt war BTC wieder unter die Marke von 90.000 US-Dollar gefallen, während Gold ein Allzeithoch nach dem anderen aufstellt.
