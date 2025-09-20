Der Auftakt ins Wochenende lief für Bitcoin verhalten. Der Kurs rutscht unter die 116.000 US-Dollar. Ist das die Ruhe vor dem Sturm?

Bitcoin unter 116.000 US-Dollar: Ist das die Ruhe vor dem Sturm?

Die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve konnte auf dem Krypto-Markt bislang noch nicht die erhoffte Wirkung entfalten. Stattdessen rutschen Bitcoin, Ethereum und Co. zum Auftakt ins Wochenende kurstechnisch ab.

Bitcoin fiel bereits am Freitagabend unter die Marke der 116.000 US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens kämpft die Kryptowährung mit der Rückeroberung des Levels. Aktueller Stand: 115.896 US-Dollar.

Ähnliches Bild auch bei Ethereum. Der zweitgrößter Coin nach Marktkapitalisierung rutschte von 4.600 auf 4.470 US-Dollar. Ein Rückgang um knapp 1,6 Prozent im Tagesvergleich.

Innerhalb der Top-10 der wertvollsten Kryptowährungen traf es Dogecoin am härtesten mit einem Kursverlust von 3,72 Prozent in den letzten 24 Stunden. Aber auch Solana (minus 2,3 Prozent) und XRP (1,4 Prozent) zeigten etwas deutlichere Volatilität.

Den Preis für die Korrektur zahlten vor allem Anleger, die auf steigende Kurse gesetzt hatten. Das zeigt ein Blick auf die Lage am Derivatemarkt. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 280 Millionen US-Dollar ausgelöscht. Long-Positionen machten dabei den Großteil des Volumens (etwa 280 Millionen US-Dollar) aus.

Dass Bitcoin die 116.000 US-Dollar bis zum Monatsende halten wird, davon scheinen mittlerweile weniger Anleger überzeugt. Schaut man auf die Prognoseplattform Polymarket, so halten nur noch 39 Prozent der Investoren ein solches Szenario für möglich. Nach der Leitzinssenkung am Mittwoch waren es noch 85 Prozent gewesen.

Historisch betrachtet, galt der September eigentlich als schwacher Monat für Bitcoin. Dem Trend scheint die Kryptowährung aber bislang zu trotzen. Sollte BTC die Marke halten, könnte es der erfolgreichste September seit 13 Jahren werden.

