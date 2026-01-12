Bitcoin tastet sich vor – Krypto-Markt aber bleibt angespannt

- Der Krypto-Markt beginnt die neue Woche mit leichten Zuwächsen. Bitcoin stieg in den vergangenen 24 Stunden um 1,4 Prozent auf 91.000 US-Dollar. Ethereum notiert über 3.000 US-Dollar und damit leicht im Plus, jedoch weiterhin unter dem Vorjahresniveau. XRP verliert dagegen auf Tagessicht rund ein Prozent und rutscht damit in Richtung 2-Dollarmarke. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist im Vergleich zum Vortag um 1,3 Prozent gestiegen.
- Daten vom Bitcoin-Derivate-Markt zeigen zurzeit ein ausgeglichenes Bild. Die Funding Rates liegen bei rund 0,5 Prozent, ohne Anzeichen einer übermäßigen Hebelung. Das Verhältnis von Long- zu Short-Positionen bleibt mit 1,45 ausgewogen.
- Druck könnte in den kommenden Handelstagen hingegen für einige Altcoins durch bevorstehende Token-Unlocks entstehen. Für Januar werden Unlocks im Wert von bis zu zwei Milliarden US-Dollar erwartet, darunter bei ONDO, SUI, TRUMP und UXD. Insbesondere bei kleineren Altcoins könnte das zu erhöhter Volatilität führen.
- Auch auf der Makroseite bleibt der Markt in einer abwartenden Haltung. Am Dienstag, 13. Januar, werden die neuen US-Inflationsdaten veröffentlicht, die entscheidend für die Zinserwartungen der Federal Reserve sind und damit unmittelbare Bedeutung für Risikoanlagen haben.
- Das Sentiment hat sich derweil wieder abgekühlt. Mit 27 Zählern steht der Fear and Greed Index aktuell lim Bereich Angst, nachdem er vergangene Woche kurz auf neutral gestiegen war.
