Die Lage am Krypto-Markt bleibt angespannt. Während Bitcoin weiter auf Bodensuche ist, stürzt der Fear and Greed Index auf ein Allzeittief.

Bitcoin rutscht weiter ab – Angst-Index auf historischem Tief

Der Krypto-Markt kommt weiter kaum zur Ruhe. Die Gesamtmarktkapitalisierung verliert auf Tagessicht 1,3 Prozentpunkte, Bitcoin fällt um 1,4 Prozent auf aktuell 66.000 US-Dollar.

Mit Ausnahme weniger Ausreißer wie Polygon oder Toncoin legen auch die Altcoins den Rotstift an. Bei Ethereum und XRP liegen die Verluste knapp unter zwei Prozent, BNB und Solana verbuchen Kursabschläge von bis zu drei Prozent.

Die Marktstimmung bleibt weiter angespannt. Der Krypto Fear-&-Greed-Index notiert mit aktuell neun Zählern weiter im Bereich „Extreme Angst“. Ein vergleichbar niedriges Niveau wurde zuletzt während des Zusammenbruchs der Krypto-Börse FTX erreicht. Mit einem Wert von fünf erreichte der Index am gestrigen Donnerstag einen neuen, historischen Tiefpunkt.

Im Fokus der Anleger steht heute die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex für Januar. Der Termin war zuvor im Zuge des Government Shutdowns verschoben worden. Laut Marktkonsens wird mit einer Jahresrate von 2,5 Prozent sowohl beim Headline-Index als auch bei der Kernrate gerechnet, nach 2,7 Prozent beziehungsweise 2,6 Prozent im Dezember.

Die Inflationsdaten gelten als zentrale Entscheidungsgrundlage für die Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Sinkende Teuerungsraten erhöhen den geldpolitischen Spielraum für Zinssenkungen, während anhaltend hohe Werte eine restriktive Ausrichtung stützen. Veränderungen der Zinserwartungen wirken sich regelmäßig auf Risikoanlagen wie Aktien und Kryptowährungen aus, da sie Einfluss auf Liquidität, Refinanzierungskosten und Kapitalflüsse haben.

Parallel dazu steht der größte Optionsverfall der Woche an. Auf der Derivatebörse Deribit laufen Bitcoin-Optionen mit einem Nominalwert von rund 2,5 Milliarden US-Dollar aus, hinzu kommen Ethereum-Optionen im Umfang von etwa 420 Millionen US-Dollar. Der sogenannte Max-Pain-Punkt liegt bei 74.000 US-Dollar für Bitcoin und bei 2.100 US-Dollar für Ethereum und damit jeweils deutlich über dem aktuellen Kassakurs.

Welche Kursmarken kurz- und mittelfristig für Bitcoin relevant werden und warum die derzeitige Korrektur andauern könnte, erfahrt ihr hier: Bitcoin-Kursprognose: Atempause vor dem nächsten Abverkauf?

