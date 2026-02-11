Bitcoin zeigt sich trotz einer technischen Gegenbewegung weiter angeschlagen. Folgende Chartmarken entscheiden über die Kursrichtung in den kommenden Wochen.

Bitcoin-Kursprognose: Atempause vor dem nächsten Abverkauf?

Bitcoin-Kursprognose: Atempause vor dem nächsten Abverkauf?

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Kurserholung nur von kurzer Dauer sein könnte

Wieso Bitcoins Kurskorrektur andauern könnte

Welche Kursmarken kurz- und mittelfristig relevant sind

Der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) rutschte in der Vorwoche deutlich auf 60.001 US-Dollar gen Süden ab, bevor die Käuferseite eine Erholungsbewegung bis an die 72.000 US-Dollar initiieren konnte. Der massive Rücksetzer drückte den BTC-Kurs auf den tiefsten Wert seit Oktober 2024. Wie die Chancen für eine Kursstabilisierung stehen und welche Kursmarken für Anleger jetzt wichtig werden, verrät diese Bitcoin-Kursanalyse.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.