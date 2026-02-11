App herunterladen
Kursanalyse 

Bitcoin-Kursprognose: Atempause vor dem nächsten Abverkauf?

Bitcoin zeigt sich trotz einer technischen Gegenbewegung weiter angeschlagen. Folgende Chartmarken entscheiden über die Kursrichtung in den kommenden Wochen.

Stefan Lübeck
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | So tief kann der Bitcoin-Kurs noch fallen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Kurserholung nur von kurzer Dauer sein könnte
  • Wieso Bitcoins Kurskorrektur andauern könnte
  • Welche Kursmarken kurz- und mittelfristig relevant sind

Der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) rutschte in der Vorwoche deutlich auf 60.001 US-Dollar gen Süden ab, bevor die Käuferseite eine Erholungsbewegung bis an die 72.000 US-Dollar initiieren konnte. Der massive Rücksetzer drückte den BTC-Kurs auf den tiefsten Wert seit Oktober 2024. Wie die Chancen für eine Kursstabilisierung stehen und welche Kursmarken für Anleger jetzt wichtig werden, verrät diese Bitcoin-Kursanalyse.

