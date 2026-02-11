Bitcoin wird von seinen Anhängern als digitales Gold bezeichnet. Unter ihnen Krypto-Unternehmer Erik Voorhees – woher nun sein Sinneswandel?

Erik Voorhees, einer der frühen Bitcoin-Unterstützer und Gründer der Krypto-Plattform ShapeShift, hat laut On-Chain-Daten von Lookonchain 6,81 Millionen US-Dollar in den goldgedeckten Token PAX Gold investiert. Die Transaktion umfasst 1.382 PAXG-Token zu einem durchschnittlichen Preis von 4.926 US-Dollar pro Unze.

Erik Voorhees(@ErikVoorhees), the early #Bitcoin supporter and founder of ShapeShift, appears to be buying gold.



He created 9 new wallets and spent 6.81M $USDC to buy 1,382 $PAXG at an average price of $4,926.https://t.co/uyFsVrPEiQhttps://t.co/8CvvzAkxnV pic.twitter.com/iqlyC6jF86 — Lookonchain (@lookonchain) February 11, 2026

Voorhees ist seit 2011 im Bitcoin-Space aktiv. Umso erstaunlicher der Umschwung vom digitalen Gold, als das er Bitcoin immer bezeichnete, nun zum analogen Gold. Angesichts der Preisentwicklung vielleicht aber auch nicht. Das Edelmetall liegt derzeit knapp oberhalb der 5.000er Marke und damit im Vergleich zum Vorjahr 75 Prozent im Plus. Bitcoin verlor im gleichen Zeitraum 30 Prozent an Wert.

Das Goldfieber erfasst auch Stablecoin-Emittent Tether, der seine Goldbestände immer weiter ausbaut. Nach Unternehmensangaben belaufen sich diese inzwischen auf rund 23 Milliarden US-Dollar. Analysten zufolge übersteigen die Goldreserven des Unternehmens inzwischen die offiziellen Bestände einzelner Staaten.

Vor wenigen Tagen erst gab das Unternehmen eine Beteiligung an der Edelmetallplattform Gold.com bekannt. Mehr dazu hier: Tether im Goldrausch: Stablecoin-Riese steigt bei Edelmetallhändler ein

Der goldgedeckte Token PAX Gold ist unter anderem über Coinbase handelbar. Neukunden erhalten dort aktuell 30 Euro in Bitcoin, sofern sie mindestens denselben Betrag investieren. Hier registrieren.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins im Bärenmarkt: Diese Coins kaufen wir jetzt

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden