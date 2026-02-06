App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.37 T $
Hyperliquid-Kurs33.02 $-6.86%
Bitcoin-Kurs62,745.00 $-14.25%
Ethereum-Kurs1,821.66 $-15.35%
XRP-Kurs1.22 $-19.68%
BNB-Kurs606.96 $-13.20%
Solana-Kurs78.30 $-15.16%
TRON-Kurs0.269198 $-4.82%
Dogecoin-Kurs0.088390 $-14.92%
Cardano-Kurs0.245134 $-14.59%
Zcash-Kurs204.78 $-18.84%
Chainlink-Kurs7.91 $-14.52%
Krisenstimmung 

Bitcoin-Panikverkäufe: Diese Anleger kapitulieren jetzt vor dem Krypto-Crash

Von Minern bis zu ganzen Nationen. Diese bekannten Bitcoin-Entitäten drücken gerade den Panic Sell Button.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs62,745.00 $-14.25 %
Bitcoin kaufen
Ein Trader sitzt vor seinem Schreibtisch, starrt auf mehrere Bildschrime und kratzt sich am Nacken.

Beitragsbild: picture alliance

 | Sie haben aufgegeben
  • Der Krypto-Crash hat mehrere bekannte Bitcoin-Anleger zur Kapitulation gezwungen. Das zeigen Recherchen verschiedener On-Chain-Analyseplattformen.
  • Den Anfang macht der Bitcoin-Miner MARA. Wie Lookonchain auf X berichtet, sendete das Unternehmen in den letzten Stunden 1.318 Bitcoin im Gegenwert von knapp 87 Millionen US-Dollar an verschiedene Börsen und Broker. Das Mining-Unternehmen bereitet sich offenbar auf einen Verkauf vor. Überraschend wäre das nicht, immerhin ist die Profitabilität des digitalen Schürfens aktuell auf einem Tiefpunkt.
  • Auch Donald Trumps World Liberty Financial sieht sich angesichts der hohen Volatilität zum Verkauf gezwungen. Wie OnChain_Lens meldet, stieß das Krypto-Unternehmen seit gestern Wrapped BTC im Wert von rund 12 Millionen US-Dollar ab. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate bei der Plattform eingestiegen war.
  • Aber auch ganze Königreiche bringt der Krypto-Crash zu Fall. So meldet Arkham Intelligence, dass Bhutan Bitcoin im Wert von 22,4 Millionen US-Dollar abgestoßen habe. Der Verkauf geschah dabei schon am vergangenen Freitag. Das Land verkaufte in der Vergangenheit immer wieder Trangen im Gegenwert von rund 50 Millionen US-Dollar. Laut Daten von BitcoinTreasuries.net ist der gehaltene Gesamtbestand seit Mai letzten Jahres um 70 Prozent eingebrochen.
Bitcoin-ETF-Outflows der letzten Handelstage | Quelle: SoSoValue

Wer den Abverkauf für Nachkäufe nutzen möchte, kann das auf Coinbase. Neukunden, die 30 Euro investieren, erhalten 30 Euro in Bitcoin geschenkt.

Empfohlenes Video
Bitcoin und Ethereum am Limit: Wo liegt der wahre Boden?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Ethereum-Münze vor einem roten Hintergrund
Kursanalyse Ethereum-Kurs fällt durch Schlüsselzone – was kommt jetzt?
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze vor den Logos von ING und Bitwise
Krypto in DACHKrypto erreicht den Finanzmarkt – BaFin warnt
XRP-Münze auf rotem Chart mit fallendem Kurs
KursanalyseRipple-Kurs stürzt ab: Wie geht es für XRP jetzt weiter?
Provenance Blockchain
0.019360 $
2.60%
Ondo US Dollar Yield
1.12 $
1.30%
A7A5
0.012920 $
0.67%
Falcon USD
0.995781 $
0.17%
Fasttoken
1.09 $
0.08%
BFUSD
0.997943 $
0.06%
USDtb
0.998839 $
0.04%
TrueUSD
0.996133 $
0.04%
Tether
0.998174 $
0.02%
USDai
0.999401 $
0.02%
Monero
292.16 $
-23.69%
LEO Token
6.82 $
-23.04%
XRP
1.22 $
-19.68%
Zcash
204.78 $
-18.84%
Sui
0.883165 $
-18.84%
Pepe
0.000003 $
-18.75%
Aave
100.99 $
-18.43%
Render
1.25 $
-17.24%
Official Trump
3.43 $
-17.18%
Jupiter
0.155922 $
-17.01%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren