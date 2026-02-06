- Der Krypto-Crash hat mehrere bekannte Bitcoin-Anleger zur Kapitulation gezwungen. Das zeigen Recherchen verschiedener On-Chain-Analyseplattformen.
- Den Anfang macht der Bitcoin-Miner MARA. Wie Lookonchain auf X berichtet, sendete das Unternehmen in den letzten Stunden 1.318 Bitcoin im Gegenwert von knapp 87 Millionen US-Dollar an verschiedene Börsen und Broker. Das Mining-Unternehmen bereitet sich offenbar auf einen Verkauf vor. Überraschend wäre das nicht, immerhin ist die Profitabilität des digitalen Schürfens aktuell auf einem Tiefpunkt.
- Auch Donald Trumps World Liberty Financial sieht sich angesichts der hohen Volatilität zum Verkauf gezwungen. Wie OnChain_Lens meldet, stieß das Krypto-Unternehmen seit gestern Wrapped BTC im Wert von rund 12 Millionen US-Dollar ab. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate bei der Plattform eingestiegen war.
- Aber auch ganze Königreiche bringt der Krypto-Crash zu Fall. So meldet Arkham Intelligence, dass Bhutan Bitcoin im Wert von 22,4 Millionen US-Dollar abgestoßen habe. Der Verkauf geschah dabei schon am vergangenen Freitag. Das Land verkaufte in der Vergangenheit immer wieder Trangen im Gegenwert von rund 50 Millionen US-Dollar. Laut Daten von BitcoinTreasuries.net ist der gehaltene Gesamtbestand seit Mai letzten Jahres um 70 Prozent eingebrochen.
- Und dann wären da noch die anhaltende Schwäche bei den Bitcoin Spot ETFs. Seit gestern flossen aus den Indexfonds in den USA 434 Millionen US-Dollar ab. Das zeigen Daten von SoSoValue. Über die letzten zwei Tage kam es damit zu Outflows in Höhe von fast einer Milliarde US-Dollar.
