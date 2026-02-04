BTC-ECHO hat 42 Krypto-Insider gefragt, wo sie den Bitcoin-Kurs bis Juli 2026 vermuten. Das sind ihre Kursziele.

Gemeinsam mit Prof. Dr. David Florysiak von der IU Internationale Hochschule hat BTC-ECHO eine Krypto-Expertenumfrage durchgeführt, deren Ergebnisse im BTC-ECHO Insider Report veröffentlicht wurden. Auf die Frage, welchen Bitcoin-Kurs die Krypto-Experten aus der DACH-Region in den kommenden sechs Monaten (bis Juli 2026) sehen, kamen folgende Ergebnisse heraus.

Bitcoin-Prognose bis Juli 2026

In sechs Monaten, also bis Ende Juli 2026, erwarten die Umfrageteilnehmer einen Bitcoin-Kurs von im Schnitt 105.071 US-Dollar. Im Worst-Case-Szenario, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent, einen BTC-Kurs von 70.952 US-Dollar. Im Best-Case-Szenario zeigt sich ein Sprung auf 132.786 US-Dollar.

Insgesamt zeigt die 6-Monats-Befragung einen deutlichen Abschwung gegenüber dem vorherigen Quartal. Damit nehmen die Experten angesichts der starken Kurseinbrüche seit Herbst vergangenen Jahres eine weniger optimistische Haltung ein.

Bitcoin-Volatilität geht ebenfalls zurück

Aus den Umfragedaten wird ebenfalls der BTC-6M-Volatilitäts-Index berechnet. Dieser fasst die durchschnittliche erwartete Volatilität des BTC-Kurses über sechs Monate zusammen. Der sukzessive Downtrend, mit der zuvor längeren Seitwärtsphase seit Ende Oktober, lässt die Volatilitätserwartungen fallen.

Der Indexstand liegt bei 25,8 Punkten und damit unter den 28,4 Punkten aus Q4 2025. Die historische Volatilität des BTC-Kurses vor der Umfrage über sechs Monate beträgt 28,9 (basierend auf täglichen log-Renditen im Zeitraum 19.01.2025 – 18.01.2026).

Sowohl die Bitcoin-Kursprognose als auch die Volatilitätserwartung zeigen, dass sich der Krypto-Markt aktuell in einer eher bearishen Phase befindet. Das Retail-Handelsvolumen ist sehr gering und es fehlt gegenwärtig an Impulsen, die einen neuen Aufwärtstrend triggern können.

Krypto-Markt: Weitere Konsolidierung in Q1 2026

Auch viele der von uns befragten Insider kommentieren, dass wir uns aktuell noch in einer Konsolidierungsphase befinden. So auch Dr. André Dragosch, Director Head of Research bei dem Krypto-ETF- und ETP-Anbieter Bitwise. Er rechnet kurzfristig nicht mit einer unmittelbaren Fortsetzung des Bullenmarkts. “Ich denke, der Krypto-Markt wird voraussichtlich noch im ersten Quartal weiterhin konsolidieren, auch wenn der Boden höchstwahrscheinlich bereits hinter uns liegt.”

Gleichzeitig sieht er die Voraussetzungen für weiter steigende Kurse noch nicht vollständig erfüllt. “Dennoch benötigt Bitcoin noch einen eindeutigen Katalysator, um den Bullenmarkt mit steigender institutioneller Adoption fortzusetzen.” Als möglichen Auslöser nennt Dragosch eine Verschiebung zwischen Assetklassen. “Ich denke, der Katalysator wird höchstwahrscheinlich eine Korrektur am Edelmetall-Markt sein, die dann entsprechend eine mehr oder weniger starke Rotation in Kryptoassets nach sich ziehen wird.”

Wie andere Insider den Markt einschätzen, auf welche Krypto-Trends sie in diesem Jahr setzen und was Sentiment-Indizes über die Positionierung der Branchenexperten verraten, erfährt man im vollständigen und kostenlosen BTC-ECHO Insider Report Q1 2026.

Empfohlenes Video Deshalb wird 2026 ein schwieriges Jahr für Bitcoin