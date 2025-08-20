- Der Bitcoin-Kurs ist nach der Eröffnung der US-Börsen am gestrigen 20. August um mehr als 2.000 US-Dollar gefallen und notierte zwischenzeitlich bei unter 113.000 US-Dollar.
- Damit folgt BTC dem Aktienmarkt: Nach Daten von Tradingview gaben die Nasdaq Futures ebenfalls um 1,7 Prozent nach – bei einer Korrelation mit Bitcoin von 0,96.
- Auch Ethereum, XRP und viele Altcoins folgen der Korrektur. Cardano-Investoren müssen einen Rückgang von immerhin fünf Prozent verkraften.
- Die kommenden Tage gelten als richtungsweisend: Am heutigen Mittwoch werden die Protokolle der Juli-Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Am 22. August spricht Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole.
- Dabei erhofft sich der Markt Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs. Ein “hawkisher” Tonfall könnte weitere Kursverluste bei Risikoanlagen wie Kryptowährungen nach sich ziehen, während “dovishe” Signale für eine kurzfristige Erholung sorgen könnten.
- “Vehemente Forderungen einer drastischen Leitzinsreduktion aus dem Weißen Haus dürften die US-Notenbank womöglich dennoch zu einer Senkung im September um 25 Basispunkte bewegen. Die überwiegende Mehrheit von 85 Prozent der Marktakteure rechnet laut CME-Watchtool ebenfalls mit einer Leitzinssenkung”, weiß BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck.
- Wieso dem Treffen der wichtigsten Notenbanker in Jackson Hole in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zukommt, lest ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
