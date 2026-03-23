Steigende Energiekosten, geopolitische Risiken und sinkende Einnahmen setzen Bitcoin Minern zunehmend zu. Erste Spannungen im Netzwerk werden sichtbar.

Die ökonomische Lage für Bitcoin Miner hat sich deutlich verschlechtert. Laut Daten von Checkonchain liegen die durchschnittlichen Produktionskosten derzeit bei rund 88.000 US-Dollar pro Bitcoin. Der Kurs notiert hingegen nur bei knapp unter 69.000 US-Dollar. Für viele Miner bedeutet das einen Verlust von mehr als 21 Prozent pro geschürftem Block.

Die Produktionskosten sind über den Bitcoin-Spotpreis gestiegen I Quelle: Checkonchain

Der Druck baut sich bereits seit dem Kursrückgang im Oktober auf, damals handelte Bitcoin noch bei 126.000 US-Dollar. Zusätzliche Dynamik erhält die Entwicklung durch geopolitische Spannungen. Der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran treibt die Energiepreise nach oben, das steigert die Produktionskosten der Miner zusätzlich.

Bitcoin-Netzwerk zeigt erste Schwächesignale

Die Auswirkungen sind bereits im Bitcoin-Netzwerk sichtbar. Die Mining Difficulty ist zuletzt um 7,76 Prozent gefallen. Parallel sinkt die Hashrate auf etwa 945 EH/s.

Die Hashrate sinkt seit einem Monat I Quelle: Blockchain.com

Ein zentraler Indikator für die Rentabilität bleibt der sogenannte Hashprice. Dieser liegt aktuell bei rund 33,30 US-Dollar pro Petahash pro Sekunde und Tag. Für viele Betreiber bewegt sich das Mining damit nahe der Gewinnschwelle.

Verkaufsdruck auf Bitcoin nimmt zu

Können Miner ihre Kosten nicht decken, müssen sie Bestände veräußern, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dadurch entsteht zusätzlicher Verkaufsdruck in einem ohnehin angespannten Marktumfeld. Ein großer Teil des zirkulierenden Angebots befindet sich bereits im Verlust.

Du möchtest die besten Mining-Anbieter vergleichen? Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO-Vergleichsportal die besten Mining-Möglichkeiten. Zum Vergleich

Die Folgen reichen über den Mining-Sektor hinaus. Die aktuelle Entwicklung beeinflusst die gesamte Marktstruktur, da erzwungene Verkäufe kurzfristig preisdämpfend wirken können.

Strategiewechsel bei großen Minern

Börsennotierte Mining-Unternehmen reagieren bereits mit Diversifikation. Firmen wie Marathon Digital oder Cipher Mining investieren verstärkt in Rechenzentren für KI und High-Performance-Computing. Ziel ist es, stabilere Einnahmequellen zu erschließen. Warum Bitcoin Mining in Zukunft noch herausfordernder wird, lest ihr hier: Wie gefährlich wird der Miner-Exodus für Bitcoin?

Empfohlenes Video Bitcoin Mining 2026: Verdient man damit noch Geld?