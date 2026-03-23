App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2.44 T $
Hyperliquid-Kurs38.46 $1.35%
Bitcoin-Kurs70,671.00 $3.31%
Ethereum-Kurs2,165.60 $4.14%
XRP-Kurs1.42 $2.61%
BNB-Kurs645.64 $2.71%
Solana-Kurs90.34 $3.62%
TRON-Kurs0.309231 $-0.52%
Dogecoin-Kurs0.093558 $2.67%
Cardano-Kurs0.260348 $1.96%
Zcash-Kurs227.33 $4.45%
Chainlink-Kurs9.09 $3.62%
Official Trump-Kurs3.28 $3.46%
Pi Network-Kurs0.190882 $0.44%
Hashrate und Difficulty sinken 

Bitcoin Mining unter Druck: Miner verlieren 19.000 US-Dollar pro Coin

Steigende Energiekosten, geopolitische Risiken und sinkende Einnahmen setzen Bitcoin Minern zunehmend zu. Erste Spannungen im Netzwerk werden sichtbar.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs70,671.00 $3.31 %
Bitcoin kaufen
Ein dramatisches, computergeneriertes Bild, das eine physische Bitcoin-Münze darstellt, die in der Mitte eines dunklen, industrialisierten Serverraums oder einer „Mining-Farm“ schwebt. Die Münze ist zerbrochen, mit leuchtenden, feurigen Rissen, die durch ihre Oberfläche verlaufen, und geschmolzenes Gold tropft von der Unterseite herab, was Hitze und Zerstörung suggeriert. Die Münze ist detailliert, mit dem prominenten „₿“-Logo und der Inschrift „BITCOIN“ oben. Der Hintergrund ist erfüllt von Reihen von Server-Racks, die mit blinkenden LED-Leuchten (meist rot und orange) und Kühlventilatoren ausgestattet sind, die die Münze einrahmen. Funken und Rauch steigen von der schmelzenden Münze auf und verstärken die chaotische und intensive Atmosphäre. Der Boden unter der Münze ist dunkel und uneben, mit geschmolzenen Rückständen. Die Beleuchtung ist dramatisch, mit warmen orangefarbenen und roten Tönen, die mit der kühlen Dunkelheit des Raums kontrastieren.

Beitragsbild: KI-generiert

 | Die Mining-Branche setzt Bitcoin zusätzlich unter Druck

Die ökonomische Lage für Bitcoin Miner hat sich deutlich verschlechtert. Laut Daten von Checkonchain liegen die durchschnittlichen Produktionskosten derzeit bei rund 88.000 US-Dollar pro Bitcoin. Der Kurs notiert hingegen nur bei knapp unter 69.000 US-Dollar. Für viele Miner bedeutet das einen Verlust von mehr als 21 Prozent pro geschürftem Block.

Das Bild zeigt die Profitabilität der Bitcoin Miner.
Die Produktionskosten sind über den Bitcoin-Spotpreis gestiegen I Quelle: Checkonchain

Der Druck baut sich bereits seit dem Kursrückgang im Oktober auf, damals handelte Bitcoin noch bei 126.000 US-Dollar. Zusätzliche Dynamik erhält die Entwicklung durch geopolitische Spannungen. Der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran treibt die Energiepreise nach oben, das steigert die Produktionskosten der Miner zusätzlich.

Bitcoin-Netzwerk zeigt erste Schwächesignale

Die Auswirkungen sind bereits im Bitcoin-Netzwerk sichtbar. Die Mining Difficulty ist zuletzt um 7,76 Prozent gefallen. Parallel sinkt die Hashrate auf etwa 945 EH/s.

Das Bild zeigt die Bitcoin Hashrate.
Die Hashrate sinkt seit einem Monat I Quelle: Blockchain.com

Ein zentraler Indikator für die Rentabilität bleibt der sogenannte Hashprice. Dieser liegt aktuell bei rund 33,30 US-Dollar pro Petahash pro Sekunde und Tag. Für viele Betreiber bewegt sich das Mining damit nahe der Gewinnschwelle.

Verkaufsdruck auf Bitcoin nimmt zu

Können Miner ihre Kosten nicht decken, müssen sie Bestände veräußern, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dadurch entsteht zusätzlicher Verkaufsdruck in einem ohnehin angespannten Marktumfeld. Ein großer Teil des zirkulierenden Angebots befindet sich bereits im Verlust.

Du möchtest die besten Mining-Anbieter vergleichen?
Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO-Vergleichsportal die besten Mining-Möglichkeiten.
Zum Vergleich

Die Folgen reichen über den Mining-Sektor hinaus. Die aktuelle Entwicklung beeinflusst die gesamte Marktstruktur, da erzwungene Verkäufe kurzfristig preisdämpfend wirken können.

Strategiewechsel bei großen Minern

Börsennotierte Mining-Unternehmen reagieren bereits mit Diversifikation. Firmen wie Marathon Digital oder Cipher Mining investieren verstärkt in Rechenzentren für KI und High-Performance-Computing. Ziel ist es, stabilere Einnahmequellen zu erschließen. Warum Bitcoin Mining in Zukunft noch herausfordernder wird, lest ihr hier: Wie gefährlich wird der Miner-Exodus für Bitcoin?

Empfohlenes Video
Bitcoin Mining 2026: Verdient man damit noch Geld?
Du möchtest die besten Mining-Anbieter vergleichen?
Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO-Vergleichsportal die besten Mining-Möglichkeiten.
Zum Vergleich
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Die Logos verschiedener US-Tech-Unternehmen vor einem roten und grünen Kursgraphen
Krypto-SteuerSo versteuerst du Gewinne aus tokenisierten Aktien
Eine Bitcoin-Münze neben einem Goldbarren
Wichtige MarktsignaleBitcoin und Gold geben nach – wer kann sich nachhaltig durchsetzen?
Siren
2.47 $
36.19%
Midnight
0.047306 $
11.98%
Zcash
227.33 $
4.45%
Shiba Inu
0.000006 $
4.24%
Uniswap
3.61 $
4.16%
Ethereum
2,165.60 $
4.14%
Pepe
0.000003 $
4.07%
LayerZero
2.01 $
4.06%
Jupiter
0.157058 $
3.86%
Toncoin
1.30 $
3.81%
Bitget Token
1.99 $
-5.76%
Quant
72.08 $
-4.11%
Kaspa
0.035597 $
-3.69%
​​Stable
0.024804 $
-3.09%
Mantle
0.712743 $
-2.55%
Sky
0.071539 $
-2.47%
Tether Gold
4,376.51 $
-2.36%
PAX Gold
4,383.79 $
-2.20%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1.21 $
-0.85%
Beldex
0.079453 $
-0.66%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren