App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
1,91 T
Hyperliquid-Kurs55,21 0.14%
Bitcoin-Kurs52.870,26 -0.16%
Ethereum-Kurs1.386,59 -0.02%
XRP-Kurs0,923345 -0.18%
BNB-Kurs488,07 -1.33%
Hyperliquid-Kurs55,21 0.14%
Solana-Kurs62,90 0.00%
TRON-Kurs0,282318 0.31%
Dogecoin-Kurs0,064919 -1.75%
Cardano-Kurs0,127845 -0.72%
Zcash-Kurs341,73 -4.06%
Chainlink-Kurs6,42 -0.30%
Pi Network-Kurs0,111504 -0.48%
Krypto-Marktupdate  

Bitcoin im Ausverkauf – beginnt jetzt die Kapitulation?

Der Krypto-Markt kommt nicht zur Ruhe. On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass immer mehr Anleger ihre Bitcoin mit Verlust veräußern.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | On-Chain-Daten zeigen Kapitulationssignale

Keine Entspannung am Krypto-Markt. Der Bitcoin-Kurs verliert im Tagesvergleich 0,6 Prozent und fällt erneut knapp unter die Marke von 60.000 US-Dollar. Auf Wochensicht summiert sich das Minus inzwischen auf rund sieben Prozent. Ethereum gibt um 0,9 Prozent auf 1.500 US-Dollar nach und verliert innerhalb einer Woche rund zehn Prozent. XRP büßt 1,4 Prozent ein, Solana 2,4 Prozent. Unter den zehn größten Kryptowährungen verzeichnet Hyperliquid mit einem Abschlag von rund zehn Prozent den stärksten Wochenverlust.

Die Gesamtmarktkapitalisierung sinkt um 0,7 Prozent, der Fear and Greed Index signalisiert mit 18 Punkten weiterhin “extreme Angst”. Trotz der heftigen Kursverluste bleibt eine deutliche Gegenbewegung bislang aus.

Lest auch
Stretch wird zum Problem Bitcoin-Strategie auf der Kippe: MSTR-Aktie korrigiert unter 85 US-Dollar

On-Chain-Daten zeigen erste Kapitulation

Für Aufmerksamkeit sorgt unterdessen eine Analyse der On-Chain-Plattform CryptoQuant. Demnach werden derzeit so viele Bitcoin mit Verlust bewegt wie seit Beginn der aktuellen Korrektur nicht mehr. Grundlage ist das Verhältnis von UTXOs, die mit Gewinn beziehungsweise mit Verlust ausgegeben werden. UTXOs dokumentieren vereinfacht gesagt, zu welchem Preis Bitcoin zuletzt on-chain bewegt wurden und erlauben Rückschlüsse auf das Verhalten der Marktteilnehmer.

Nach Einschätzung von CryptoQuant deutet der starke Anstieg verlustbringender Transaktionen auf den Beginn einer Kapitulationsphase hin. In früheren Bärenmärkten fielen viele Anleger erst in dieser Marktphase aus dem Markt, nachdem sie ihre Positionen mit Verlust aufgegeben hatten. Solche Phasen markierten rückblickend häufig den Übergang von panikartigen Verkäufen zu einer allmählichen Bodenbildung. Ob sich dieses Muster auch diesmal wiederholt, bleibt jedoch offen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt James Butterfill und eine Bitcoin-Münze
Geduld gefragtKrypto ohne Schwung – das muss passieren, damit die nächste Rallye starten kann
Strategy-Gründer Michael Saylor
Jeff WaltonStrategy in der Krise: Warum MSTR weiterhin ein gutes Investment sein könnte
Leon Wankum vor einer Uhr, einer Bitcoin-Münze und einer Immobilie
Leon Wankum im InterviewBitcoin statt Betongold: “Immobilien als Wertspeicher sind heute komplett sinnlos”
Velvet
1,39
46.97%
Audiera
2,33
24.85%
Pump.fun
0,001284
12.63%
DeXe
19,53
7.34%
NEAR Protocol
1,66
5.24%
Algorand
0,077130
2.99%
ADI
4,33
2.89%
Venice Token
11,99
2.44%
Sky
0,043860
2.29%
Uniswap
2,60
1.69%
币安人生 (BinanceLife)
0,472503
-25.56%
MemeCore
0,601093
-11.07%
LAB
15,67
-6.04%
Aave
80,05
-4.40%
Zcash
341,73
-4.06%
Polkadot
0,715445
-3.21%
Avalanche
5,59
-2.23%
Render
1,38
-2.06%
Sui
0,603097
-2.01%
Gram (prev. Toncoin)
1,36
-2.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren