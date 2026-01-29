Der Kryptomarkt startet mit Gegenwind in den Handelstag. Während Bitcoin und Altcoins nachgeben, fällt der US-Dollar auf ein Mehrjahrestief und Gold erreicht neue Rekordstände. Welche makroökonomischen Faktoren den Markt derzeit bewegen und worauf Anleger jetzt achten sollten.

Bitcoin fällt unter 90.000 US-Dollar – Dollar-Schwäche und Edelmetall-Rallye prägen das Bild

Bitcoin fällt unter 90.000 US-Dollar – Dollar-Schwäche und Edelmetall-Rallye prägen das Bild

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Donnerstagmorgen schwächer. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist auf Tagessicht um rund 2,5 Prozent gefallen und notiert bei knapp unter 3 Billionen US-Dollar. Nach der Fed-Entscheidung vom Vorabend verlagert sich der Fokus der Marktteilnehmer zunehmend auf den US-Dollar und makroökonomische Absicherungsnarrative.

Bitcoin handelt am Morgen bei rund 88.000 US-Dollar und gibt innerhalb von 24 Stunden etwa 1,4 Prozent nach. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf gut 2 Prozent. Ethereum notiert bei rund 2.950 US-Dollar und verliert auf Tagessicht knapp 2 Prozent, ebenfalls begleitet von anhaltender Zurückhaltung bei Risikoassets.

Im Altcoin-Segment überwiegen Verluste. Besonders unter Druck stehen größere Projekte aus dem Layer-1- und Infrastruktur-Bereich. Solana, Sui, XRP, und Chainlink verzeichnen auf 24-Stunden-Sicht Verluste zwischen 2 und 4 Prozent. Eine Ausnahme bleibt Hyperliquid (HYPE): Trotz leichter Tagesverluste (-2,5 Prozent) liegt der Token auf Wochensicht weiterhin fast 50 Prozent im Plus und gehört damit zu den auffälligsten Performern der vergangenen Tage.

Ein Blick auf den Derivatemarkt zeigt eine weiter hohe Positionierung. Das Open Interest an Bitcoin-Futures liegt bei rund 59,8 Milliarden US-Dollar und bewegt sich damit nahe der oberen Spanne der vergangenen Monate. Die Kombination aus erhöhtem Open Interest und seitwärts tendierenden Kursen deutet auf eine abwartende Marktphase hin, in der neue Impulse nötig sind, um eine klare Richtung vorzugeben.

Makroökonomisch rückte der Devisenmarkt in den Fokus. Der US-Dollar-Index (DXY) fiel auf rund 96 Punkte und markierte damit den tiefsten Stand seit vier Jahren. Gleichzeitig stieg der Euro auf knapp 1,20 US-Dollar. Rückenwind erhielt die Dollar-Schwäche durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der sich öffentlich unbesorgt über den Kursverfall zeigte. Die US-Notenbank hielt sich nach dem FOMC-Meeting hingegen bewusst zurück und vermied jede Kommentierung der Dollar-Entwicklung.

US-Dollar-Index rutscht auf den niedrigsten Stand seit mehreren Jahren | Quelle: Tradingview

Parallel dazu setzten Gold und Silber ihre Rallye fort. Gold legte auf Tagessicht rund 2,8 Prozent zu und erreichte ein neues Allzeithoch oberhalb von 5.200 US-Dollar je Unze. Silber stieg um etwa 3,2 Prozent ebenfalls auf ein Allzeithoch von 120 US-Dollar je Unze. Marktbeobachter sprechen von einer zunehmenden Nachfrage nach Absicherungsinstrumenten in einem Umfeld politischer und währungspolitischer Unsicherheit.

Du willst nicht nur in Bitcoin und Altcoins investieren, sondern auch von der aktuellen Stärke bei Gold und Silber profitieren? Auf der Investmentplattform von Bitpanda können Anleger sowohl Kryptowährungen als auch tokenisierte Edelmetalle einfach und reguliert handeln.

Zum geldpolitischen Kurs 2026 lieferte die US-Notenbank auf dem FOMC-Meeting keine neuen Hinweise. Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte den datenabhängigen Ansatz der Notenbank. Änderungen an der Bilanzpolitik wurden weder angekündigt noch in Aussicht gestellt, sodass der Fokus der Märkte vorerst auf Inflationsdaten, Realrenditen und dem US-Dollar liegt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Kryptomarkt durch einen Bericht, wonach das Weiße Haus in den kommenden Tagen Gespräche mit Banken und Krypto-Unternehmen aufnehmen will, um einen Kompromiss bei der festgefahrenen Stablecoin-Gesetzgebung zu finden. Anleger werten dies als potenziellen regulatorischen Impuls für den US-Krypto-Sektor in den kommenden Wochen.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins unter Druck: wie geht’s jetzt weiter?

Quellen: