+++US-Notenbank Fed: Leitzins unverändert – Bitcoin reagiert+++

- Die US-Notenbank Fed belässt den Einlagezins bei der im Dezember 2025 etablierten Spanne zwischen 3,5 und 3,75 Prozent. Das teilte die Notenbank während des FOMC-Meetings am Abend des 28. Januar mit.
- Die Entscheidung war vom Markt so erwartet und eingepreist worden. Auf Polymarket lag die Wahrscheinlichkeit für die Beibehaltung des Zinssatzes zwei Stunden vor Verkündung bei 100 Prozent.
- In einer Pressemitteilung stellt die fest, dass die US-Wirtschaft weiterhin mit solidem Tempo wächst, während sich der Arbeitsmarkt stabilisiert. Gleichzeitig sei die Inflation mit zuletzt 2,7 Prozent aber nach wie vor erhöht. Künftige Schritte hingen laut der Notenbank strikt von eingehenden Konjunktur- und Inflationsdaten ab. In anderen Worten: Eine Sekung der Zinsen sei nur vor der Hinergrund sinkender Inflation denkbar.
- Das Federal Open Market Committee (FOMC) hatte mit einer Mehrheit von zehn zu zwei für die Entscheidung votiert. Die zwei Abweichler, die Fed-Gouverneure Christopher Waller und Stephen Miran, hatten für eine Sekung der Einlagenfazilität um 0,25 Prozentpunkte gestimmt.
- Die Pressekonferenz fand im Kontext der strafrechtlichen Drohungen gegen den Vorsitzenden Jerome Powell statt. Im Zuge der Renovierung eines Fed-Gebäudes drohte die Trump-Regierung mit Ermittlungen gegen den Fed-Chef – der konterte kurz danach.
- Ebenfalls mit Spannung wird die Nachfolge von Powell erwartet. Bereits in dieser Woche soll der ab Mai amtierende Vorsitzende der US-Notenbank berufen werden. Derzeit gehen die Wettmärkte davon aus, dass Rick Rieder von BlackRock die besten Chancen hat.
- Bitcoin hat auf die Leitzinsentscheidung kaum reagiert und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 89.393 US-Dollar und liegt damit 1,4 Prozent über dem Vortagesniveau.
