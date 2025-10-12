App herunterladen
ETH wieder über 4.000 US-Dollar Bitcoin, Ethereum und Co. schießen in die Höhe: Zollstreit nur ein Missverständnis?

Nachdem US-Präsident Trump zusätzliche Zölle gegen China angekündigt hatte, verfiel der Krypto-Markt in Panik. Nun die scheinbare Wende.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs114,151.00 $2.00 %
Beitragsbild: Shutterstock

 | JD Vance relativierte nun die angriffslustige Rhetorik von US-Präsident Trump
  • Nach dem größten Krypto-Crash aller Zeiten schießen Bitcoin, Ethereum und Co. am Sonntagnachmittag bereits wieder in die Höhe. Der Grund: Laut jüngsten Meldungen könnte der ganze Zoll-Crash am 10. Oktober ein einziges großes Missverständnis zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gewesen sein.
  • So heißt es nun aus China, dass die neuen Kontrollen für Seltene Erden kein vollständiges Exportverbot darstellen und Anträge, die den Vorschriften entsprechen, genehmigt werden.
  • Die größte Krypto-Liquidation in der Geschichte und ein Verlust von 2,5 Billionen US-Dollar an der Marktkapitalisierung des S&P 500 könnten also auf ein großes Missverständnis zurückzuführen zu sein.
  • Auch US-Vizepräsident JD Vance setzt die Deeskalation nach Chinas klarstellender Erklärung fort. Er sagte am Sonntag: “Wir schätzen die Freundschaft zwischen Trump und Xi. Präsident Trump hofft, dass die USA kein ‘Druckmittel’ gegen China einsetzen müssen”. Zudem erklärte er, dass Trump bereit sei “vernünftig mit China zu verhandeln”.
  • Ethereum konnte in diesem Zuge wieder die Marke von 4.000 US-Dollar zurückerobern, Bitcoin stieg auf über 113.000 US-Dollar. Wie zu erwarten, schoss auch der Altcoin-Markt wieder in die Höhe.
  • Zuletzt hieß es noch, dass China mit Gegenmaßnahmen drohte. Demnach hatte Peking die USA aufgefordert, ihr “falsches Vorgehen” zu korrigieren und die Ergebnisse früherer Handelsgespräche zu respektieren. Sollte Washington seinen Kurs beibehalten, werde China entschlossen handeln, um seine Rechte und Interessen zu wahren. Demnach wolle man keinen neuen Handelskrieg mit den USA, fürchte ihn jedoch auch nicht.
Quelle

The Kobeissi Letter | X

Das könnte dich auch interessieren