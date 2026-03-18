Bitcoin ETFs mit längster Zuflussserie seit Oktober 2025

Bitcoin ETFs verzeichnen die längste Zuflussserie seit Monaten. Das Gesamtvolumen bleibt jedoch deutlich unter früheren Höchstständen.

Sieben Tage in Folge Kapitalzuflüsse: Die Spot Bitcoin ETFs erreichen ihre längste positive Serie seit Oktober 2025. In Summe flossen in den vergangenen sieben Tagen rund 1,2 Milliarden US-Dollar in die Produkte. Allein am Dienstag beliefen sich die Nettozuflüsse laut Daten von SoSoValue auf rund 200 Millionen US-Dollar.

Einen hohen Anteil daran hatte BlackRocks Bitcoin ETF IBIT mit 169 Millionen US-Dollar Tageszufluss, während Fidelitys FBTC weitere 24 Millionen US-Dollar verzeichnete. Auch Produkte von Ark Invest und VanEck meldeten positive Nettozuflüsse.

Investoren sind zögerlicher

Trotz positiver Entwicklung bleibt das Volumen deutlich hinter der letzten vergleichbaren Phase zurück. Während der neun Tage andauernden Serie im Oktober 2025 summierten sich die Mittelzuflüsse insgesamt auf rund sechs Milliarden US-Dollar.

Die Bitcoin ETFs weisen seit Jahresbeginn zudem weiterhin eine negative Nettobilanz auf. Insgesamt summieren sich die Abflüsse auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar, die Zuflüsse liegen bei etwa 1,7 Milliarden US-Dollar.

Erholung bei Ethereum

Auch andere Krypto-ETFs verzeichneten zuletzt steigende Zuflüsse. Ethereum ETFs meldeten mit rund 140 Millionen US-Dollar den höchsten Tageswert seit dem 4. März, Solana-Produkte sammelten 17,8 Millionen US-Dollar ein.

Die XRP Spot ETFs kehrten mit knapp 5 Millionen US-Dollar erstmals seit dem 4. März wieder in den positiven Bereich zurück, nachdem zuvor über mehrere Tage hinweg Abflüsse in Höhe von insgesamt fast 60 Millionen US-Dollar registriert worden waren.

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