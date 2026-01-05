Bitcoin kennt keinen Halt und durchbricht die 94.000 USD. Was hinter dem Anstieg steckt und wie wahrscheinlich Zinssenkungen jetzt werden.

Nach dem US-amerikanischen Überfall auf Venezuela zeigt sich der Bitcoin-Kurs weiterhin positiv. Vor wenigen Augenblicken durchbrach die Kryptowährung die Marke der 94.000 US-Dollar.

Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt BTC bei 94.329 US-Dollar. Damit legte Bitcoin seit Tagesbeginn um gut 3 Prozent zu.

Mitverantwortlich für die Rallye dürfte die Performance der US Spot ETFs sein. Seit Jahresbeginn flossen von der Wall Street 471 Millionen US-Dollar in Bitcoin. Das zeigen Daten von SoSoValue.

Gleichzeitig verzeichnete Bitcoin erhöhtes Interesse professioneller Anleger. Laut Coinglass stieg das Open Interest in den letzten 24 Stunden um 6,3 Prozent.

An den Derivatemärkten wurden im gleichen Zeitraum etwa 422 Millionen US-Dollar liquidiert. Mehrheitlich betroffen waren Shortseller (333 Millionen US-Dollar).

Derweil blicken Anleger gespannt auf das nächste Treffen der Fed. Am 28. Januar will die US-Notenbank ihre Entscheidung zur weiteren Zinspolitik bekannt geben. Dass die Währungshüter aus Washington sich zu einer vierten Senkung in Folge durchringen, halten die meisten Marktbeobachter jedoch für unwahrscheinlich.

Auf dem Prognosemarkt Polymarket wetten 91 Prozent auf einen unveränderten Zinssatz. Ähnliches Bild auch auf CME Fedwatch, wenngleich die Annahme hier mit 83 Prozent geringer ausfällt.

Auf Polymarket schwanken derweil die Ansichten über die Gesamtanzahl an Zinssenkungen in 2026. Ein Großteil geht von zwei bis drei Schritten aus.

Am wahrscheinlichsten dürfte eine Senkung ab Mai sein, dann wenn der aktuelle Fed-Chef Jerome Powell seinen Posten räumt. Einen Nachfolger wollte US-Präsident Trump eigentlich noch vor Weihnachten des abgelaufenen Jahres verkünden. Nun soll die Entscheidung Anfang Januar fallen.

Als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten gilt Kevin Hassett – Trumps wichtigster Wirtschaftsberater und Verfechter einer Niedrigzinspolitik. Die könnte dann auch Bitcoin zugutekommen.

