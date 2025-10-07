App herunterladen
Krypto-Marktupdate “Der Höchststand dürfte bei mehreren Hunderttausend US-Dollar liegen”

Bitcoin und der Krypto-Markt drehen auf. Der Krypto-Influencer MMCrypto erwartet weitere Aufwärtsschwünge.

David Scheider
Bitcoin-Kurs122,200.00 $-2.37 %
Eine grüne Ampel mit einem leuchtenden Bitcoin-Symbol anstelle des üblichen Lichts, als Zeichen der Zustimmung oder als positives Signal dafür, dass Bitcoin Hunderttausend US-Dollar erreicht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bullenmarkt ist längst nicht erschöpft, sagt der Krypto-Influencer MMCrypto
  • Der Kryptomarkt ist weiterhin im Aufwärtstrend. Nachdem Bitcoin (BTC) am gestrigen Abend des 6. Oktober ein neues Allzeithoch bei 126.080 US-Dollar aufgestellt hat, befinden sich auch am Morgen alle Top-10-Coins im Plus.
  • BTC notiert bei 124.511 US-Dollar – ein neuer Rekordwert könnte jeden Moment aufgestellt werden. Ethereum (ETH) notiert bei 4.709 US-Dollar – ein Kursplus von 4,4 Prozent binnen 24 Stunden. Das Ethereum-Allzeithoch bei 4.946 US-Dollar rückt damit in greifbare Nähe.
  • Top-Performer in der Riege der Top-10-Coins ist BNB. Der Binance Coin legte in den letzten sieben Tagen sage und schreibe 21,7 Prozent zu. Geht der Trend weiter oder droht Bitcoin alsbald in einen Bärenmarkt zu fallen?
  • Gadi Chait, Head of Investment bei der Xapo Bank, kommentiert gegenüber BTC-ECHO: “Bitcoin ist keine spekulative Randerscheinung, sondern beweist weiterhin seine Widerstandsfähigkeit als digitale Anlage. Für langfristige Anleger ist der Trend klar: Die Stärke von Bitcoin ist strukturell und nicht saisonal bedingt.”
  • Auch der Krypto-Influencer MMCrypto prognostiziert einen verlängerten Zyklus. Auf X schreibt er: “Gemäß dem Pi-Cycle-Indikator haben wir noch viele Monate vor uns, und der Höchststand des Bullenmarktes dürfte bei mehreren Hunderttausend US-Dollar liegen.”
Liniendiagramm des Bitcoinpreises von 2011 bis 2025 mit Pi Cycle Top Indicator; Hand-Emojis markieren historische Spitzenwerte und ein Fragezeichen hebt die Unsicherheit im Jahr 2025 hervor.
Quelle: MMCrypto, Glassnode
Das könnte dich auch interessieren