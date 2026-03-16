Eine Liquidierungskaskade von Leerverkäufern und leicht freundlichere Signale von den US-Märkten sorgen für Kurszuwächse bei Bitcoin, Ethereum und Co.

Bitcoin startet erneut stark in die neue Handelswoche und ringt zum Zeitpunkt des Schreibens mit der Marke von 74.000 US-Dollar. Die Krypto-Leitwährung liegt damit auf Sicht der vergangenen 24 Stunden mehr als 3 Prozent im Plus und knapp 10 Prozent über dem Niveau der Vorwoche. Ethereum steigt auf knapp 2.300 US-Dollar und kommt damit auf einen Wertzuwachs von satten 7 Prozent. Solana legt um 6 Prozent auf 93 US-Dollar zu. XRP gewinn fast 5 Prozent und wird nun bei rund 1,5 US-Dollar gehandelt. Tagessieger ist mit einem Plus von rund 19 Prozent jedoch der Memecoin PEPE.

Ein wichtiger Treiber der Bewegung war ein Short Squeeze. Laut CoinGlass wurden in den vergangenen 24 Stunden Positionen im Wert von 344 Millionen US-Dollar liquidiert. Davon entfielen 284,9 Millionen US-Dollar auf Short-Positionen. Besonders betroffen waren Ethereum und Bitcoin.

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Die jüngsten US-Angriffe auf die Insel Kharg hatten die Märkte am Wochenende noch in Angst und Schrecken versetzt. Nun scheinen Anleger die Konsequenzen jedoch als milder anzusehen als befürchtet.

Entspannung im Nahen Osten?

Als Auslöser gilt eine veränderte Tonlage. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Vereinigten Staaten stünden im Austausch mit dem Iran. Teheran wies zwar zurück, Gespräche oder eine Waffenruhe eingefordert zu haben, dennoch sorgten die Aussagen für neue Hoffnungen auf eine Deeskalation. Außerdem drängte der Republikaner NATO-Partner dazu, bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen.

Zusätzliche Entspannungssignale kamen von Irans Außenminister Abbas Araghchi. Demnach sei die Straße von Hormus nur noch für Schiffe von “Feinden” gesperrt. Das stellt eine Abschwächung gegenüber der zuvor geltenden umfassenden Sperrung dar. Am Sonntag passierten zudem erstmals seit Kriegsbeginn wieder zwei Tanker mit Flüssiggas auf dem Weg nach Indien die Meerenge.

Die Reaktion an den klassischen Märkten fiel entsprechend positiv aus. Der US-Dollar gab um 0,3 Prozent nach, während die Futures auf den S&P 500 um 0,5 Prozent zulegten. Auch der globale Aktienindex von MSCI stabilisierte sich nach mehreren Verlusttagen.

Nun richtet sich der Blick auf die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve am 18. März. Die Aussagen von Jerome Powell dürften entscheidend dafür werden, ob die aktuelle Erholung weiterläuft oder neuen Gegenwind bekommt.

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