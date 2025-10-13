- Der Binance-Coin BNB hat ein neues Allzeithoch markiert. Der native Token der weltweit größten Kryptobörse setzte seine seit Wochen anhaltende Aufwärtsbewegung mit einem Anstieg auf den neuen Rekordstand von 1.360 US-Dollar fort. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des Tokens fast verdoppelt.
- Das Rekordniveau fällt in eine Phase deutlicher Zuwächse der Netzwerkaktivität im Binance-Ökosystem. Auf der Blockchain werden aktuell täglich mehrere Millionen Transaktionen abgewickelt, während die Zahl aktiver Nutzer ein neues Jahreshoch erreicht. Im DeFi-Bereich stieg das hinterlegte Kapital (Total Value Locked) zuletzt auf über neun Milliarden US-Dollar – der höchste Stand seit 2022.
- Auch die Kapitalbasis innerhalb des Ökosystems hat sich deutlich ausgeweitet. Stablecoin-Bestände im BNB-Netzwerk liegen nach aktuellen Blockchain-Daten bei rund 13 Milliarden US-Dollar. Damit verfügt die Plattform über eine der größten liquiden Reserven im Markt.
- Als ein bedeutender Treiber gilt zudem das kürzlich lancierte DEX-Protokoll Aster, das sich in kürzester Zeit zu einem der heißesten Projekte im DeFi-Sektor entwickelt hat. Die von Ex-Binance-Mitarbeitern aufgebaute DEX setzt auf die Infrastruktur der BNB Chain und zieht durch hohe Liquidität, aggressive Expansion und die Nähe zu Binance-Gründer Changpeng Zhao massenhaft Trader an. Auch eine Partnerschaft mit Chainlink zur On-Chain-Integration von US-Wirtschaftsdaten wirkte sich positiv auf den Kurs aus.
- Der jüngste Kursanstieg steht somit im Zusammenhang mit der wachsenden Nutzung des Binance-Ökosystems, insbesondere im Bereich der tokenisierten Vermögenswerte (RWA) und dezentralen Anwendungen. Der BNB-Token dient dabei als zentrales Zahlungsmittel für Transaktionsgebühren, Staking-Belohnungen und Netzwerk-Incentives.
