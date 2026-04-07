Die Regulierung des Krypto-Markts in den USA nimmt Fahrt auf. Im Senat steht der nächste wichtige Schritt bevor.

Die Regulierung des Krypto-Marktes in den USA könnte in den kommenden Wochen einen entscheidenden Schritt machen. Laut dem US-Senator Bill Hagerty zeichnet sich erstmals seit Monaten Bewegung bei einem zentralen Gesetzesvorhaben ab, das die Marktstruktur digitaler Assets umfassend regeln soll.

Demnach planen republikanische Politiker, das Gesetz ab nächster Woche in den zuständigen Ausschuss einzubringen. Ziel ist es, das Vorhaben noch im April durch den Senat-Ausschuss zu bringen und damit den nächsten Schritt im Gesetzgebungsprozess einzuleiten.

“Es gibt noch einige offene Fragen, aber ich denke, keine davon ist unüberwindbar, und ich glaube, wir werden im April einen Punkt erreichen, an dem wir das Thema aus dem Bankenausschuss verabschiedet haben. Es gibt aber noch viel zu tun”, so Hagerty.

Das Gesetz zählt zu den wichtigsten Initiativen für die Branche, da es klare Regeln für den Umgang mit Kryptowährungen schaffen soll. Insbesondere die Zuständigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden wie SEC und CFTC stehen im Mittelpunkt.

Krypto-Regulierung vor entscheidender Phase im Senat

Ein zentraler Aspekt ist der Zeitdruck. Hintergrund sind unter anderem die anstehenden US-Zwischenwahlen, die den politischen Handlungsspielraum einschränken könnten. Deshalb versuchen viele Gesetzgeber, das Thema noch vor diesem Zeitpunkt voranzubringen.

Dennoch bleibt die Lage komplex. In den vergangenen Monaten hatte sich gezeigt, dass insbesondere Streitpunkte rund um Stablecoins und Marktstrukturen immer wieder zu Verzögerungen geführt haben. Auch unterschiedliche Interessen zwischen Banken und Krypto-Unternehmen erschweren eine schnelle Einigung.

Sollte das Gesetz tatsächlich verabschiedet werden, hätte dies weitreichende Folgen für den gesamten Markt und könnte die Grundlage für eine neue Phase institutioneller Adoption schaffen.

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