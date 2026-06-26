Electric Blue und Lava testen die Tokenisierung von Batteriespeichern unter MiCA. Das Projekt zielt auf eine Finanzierung in Höhe von 500 Millionen Euro.

Tokenisierung unter MiCA: Dieses Berliner Projekt will 500 Millionen Euro einsammeln

Tokenisierung unter MiCA: Dieses Berliner Projekt will 500 Millionen Euro einsammeln

"Tokenisierung verändert Geschwindigkeit, mit der Kapital bewegt werden kann"

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Electric Blue und Lava Network starten ein Sandbox-Projekt zur Tokenisierung von Batteriespeichern. â³

Ziel ist die Erschließung neuer Finanzierungswege für die Energiewende. â³

Das Projekt orientiert sich an der europäischen MiCA-Verordnung.

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Der Berliner Energiehändler Electric Blue und das Blockchain-Protokoll Lava Network starten ein gemeinsames Sandbox-Projekt zur Tokenisierung von Batteriespeichern. Im Fokus stehen Batteriespeichersysteme, die gemeinsam mit Solar- und Windkraftanlagen betrieben werden. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, die BTC-ECHO vorliegt, liegt das Finanzierungsziel bei 500 Millionen Euro.

“Tokenisierung verändert Geschwindigkeit, mit der Kapital bewegt werden kann”

Das Projekt soll zeigen, ob sich Eigentumsrechte an Energieinfrastruktur mithilfe der Blockchain breiter zugänglich machen lassen. Grundlage sind Batteriespeicher mit dokumentierter Betriebshistorie und nachweisbaren Cashflows. Lava Network stellt dafür die Blockchain-Infrastruktur bereit. Im Rahmen der Sandbox entwickeln ausgewählte Teams regulatorisch konforme Tokenisierungsmodelle nach den Vorgaben der europäischen MiCA-Verordnung.

“Energieinfrastruktur gehört weltweit zu den kapitalintensivsten und zugleich am wenigsten liquiden Anlageklassen. Die Tokenisierung verändert nicht den zugrunde liegenden Vermögenswert, sondern die Eigentumsverhältnisse und die Geschwindigkeit, mit der Kapital bewegt werden kann”, sagt Nimrod Knoller, Leiter der Lava Foundation.

Auch Electric Blue sieht darin einen möglichen neuen Finanzierungsweg. “Die Energiewende benötigt Kapital in einer Geschwindigkeit und Größenordnung, die traditionelle Finanzierungsstrukturen nur schwer bereitstellen können”, so Gründer und CEO Michael Stephan. Gemeinsam mit Lava wolle das Unternehmen diese Annahme anhand realer Anlagen mit nachweisbarer Performance testen.

Übung mit Tokenisierung in der Dominikanischen Republik

Electric Blue ist seit 2018 im deutschen Intraday-Strommarkt aktiv und vermarktet seit 2022 auch erneuerbare Energieanlagen. Zu den Kunden zählen unter anderem MOVEON Energy, die Stadtwerke Dessau, die Stadtwerke Herford und maxxsolar.

Für Lava Network ist die Kooperation das zweite Tokenisierungsprojekt dieser Art. Zuvor hatte das Unternehmen bereits eine Sandbox für die Tokenisierung eines Immobilienportfolios in der Dominikanischen Republik angekündigt.