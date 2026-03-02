- Das seit Dezember bestehende Banken-Konsortium Qivalis, zu welchem inzwischen zwölf europäische Großbanken gehören, treibt seine Pläne für einen Euro-Stablecoin voran. Angepeilt wird die Markteinführung im zweiten Halbjahr 2026.
- Wichtig ist insbesondere die strategische Stoßrichtung. Qivalis-CEO Jan Sell, der ehemalige Coinbase-Deutschlandchef, spricht von einer “regulierten, heimischen Alternative zu US-Dollar-denominierten Stablecoins” innerhalb der EU. Der Token soll also explizit als Gegengewicht zu USDT, USDC und Co. positioniert werden.
- Laut Sell könnte der Stablecoin auch für globale Anwendungsfälle wie Echtzeit-Zahlungen im grenzüberschreitenden Unternehmensverkehr genutzt werden, wobei es sich um einen Markt handelt, in dem klassische Bankinfrastruktur oft langsam und teuer ist.
- Technisch setzt Qivalis auf ein konservatives Modell: 1:1-Euro-Bindung, mindestens 40 Prozent der Reserven als Bankeinlagen, der Rest in kurzlaufenden Staatsanleihen der Eurozone. Tägliche Rücktauschbarkeit soll Vertrauen schaffen und Risiken begrenzen.
- Gespräche mit Krypto-Börsen, Market Makern und Liquiditätsanbietern laufen bereits. Ziel ist eine sofortige Listung und ausreichende Liquidität zum Start. Parallel sollen die Banken den Token über eigene Kanäle vertreiben, wobei die MiCA-Regulierung im Zentrum steht. Das Krypto-Rahmenwerk schreibt strenge Kapital-, Governance- und Transparenzregeln vor, die Qivalis als Wettbewerbsvorteil gegenüber weniger regulierten Anbietern versteht.
- Weltweit hängen noch immer über 95 Prozent des Stablecoin-Volumens am US-Dollar. Europas Banken wollen sich nun zumindest ein Stück dieses Marktes zurückzuholen und die Dollarabhängigkeit reduzieren. Welche Pläne die Europäische Zentralbank und die Bundesbank derweil verfolgen, lest ihr in diesem Artikel: “Die Zeit zu handeln ist jetzt”.
