BTC-ECHO
Krypto in DACH  

Digitaler Euro: Bundesbank und EZB drängen auf Einführung – “Die Zeit zu handeln ist jetzt”

Der digitale Euro entwickelt sich zum geopolitischen und geldpolitischen Schlüsselprojekt der EU: Bundesbankpräsident Joachim Nagel und EZB-Direktor Piero Cipollone sprechen sich klar für die Einführung der CBDC aus.

David Scheider
Bitcoin-Kurs68,059.00 $0.11 %
Joachim Nagel

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Bundesbank und EZB den digitalen Euro jetzt forcieren
  • Ab wann der digitale Euro realistisch kommt
  • Wieso euro-denominierte Stablecoins plötzlich strategisch gewollt sind

Der digitale Euro ist wohl der größte Zankapfel zwischen alter und neuer Finanzwelt. Während Bitcoiner in dem CBDC-Projekt den letzten Sargnagel der Freiheit wähnen, ist die Zentralbank-Kryptowährung aus Sicht politischer Entscheidungsträger nur eine logische Konsequenz auf die Innovationen im Finanzbereich.

Die Debatte nahm zuletzt an Fahrt auf. Neben dem Bundesbankpräsidenten hat sich auch das EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone positiv zur europäischen digitalen Zentralbankwährung geäußert.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel spricht sich für Euro-CBDC aus

