In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bundesbank und EZB den digitalen Euro jetzt forcieren
- Ab wann der digitale Euro realistisch kommt
- Wieso euro-denominierte Stablecoins plötzlich strategisch gewollt sind
Der digitale Euro ist wohl der größte Zankapfel zwischen alter und neuer Finanzwelt. Während Bitcoiner in dem CBDC-Projekt den letzten Sargnagel der Freiheit wähnen, ist die Zentralbank-Kryptowährung aus Sicht politischer Entscheidungsträger nur eine logische Konsequenz auf die Innovationen im Finanzbereich.
Die Debatte nahm zuletzt an Fahrt auf. Neben dem Bundesbankpräsidenten hat sich auch das EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone positiv zur europäischen digitalen Zentralbankwährung geäußert.
Bundesbankpräsident Joachim Nagel spricht sich für Euro-CBDC aus
- Exklusive Artikel & Marktdaten
- Täglich Kurs-Updates & Analysen
- Infos zu Steuern & Regulierung
- Weniger Werbung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden