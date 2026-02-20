Der digitale Euro entwickelt sich zum geopolitischen und geldpolitischen Schlüsselprojekt der EU: Bundesbankpräsident Joachim Nagel und EZB-Direktor Piero Cipollone sprechen sich klar für die Einführung der CBDC aus.

Digitaler Euro: Bundesbank und EZB drängen auf Einführung – “Die Zeit zu handeln ist jetzt”

Digitaler Euro: Bundesbank und EZB drängen auf Einführung – “Die Zeit zu handeln ist jetzt”

In diesem Artikel erfährst du: Warum Bundesbank und EZB den digitalen Euro jetzt forcieren

Ab wann der digitale Euro realistisch kommt

Wieso euro-denominierte Stablecoins plötzlich strategisch gewollt sind

Der digitale Euro ist wohl der größte Zankapfel zwischen alter und neuer Finanzwelt. Während Bitcoiner in dem CBDC-Projekt den letzten Sargnagel der Freiheit wähnen, ist die Zentralbank-Kryptowährung aus Sicht politischer Entscheidungsträger nur eine logische Konsequenz auf die Innovationen im Finanzbereich.

Die Debatte nahm zuletzt an Fahrt auf. Neben dem Bundesbankpräsidenten hat sich auch das EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone positiv zur europäischen digitalen Zentralbankwährung geäußert.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel spricht sich für Euro-CBDC aus

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden